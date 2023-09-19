بحث التعاون بين الصندوق الهاشمي لتنمية البادية وجمعية الإغاثة الإسلامية

الوكيل الاخباري- بحث مدير الصندوق الهاشمي لتنمية البادية الأردنية، جمال طراد الفايز، لدى لقائه اليوم الثلاثاء، القائم بأعمال المدير العام لجمعية الإغاثة الاسلامية عبر العالم/ مكتب الأردن عثمان أبو دية، الخطط المستقبلية للتعاون المشترك، وأبرز الإنجازات المنبثقة عن مذكرة التفاهم التي أبرمت بين الجانبين أخيرا.

وناقش الجانبان، إمكانية زيادة حجم التعاون المشترك بينهما، ضمن برامج المساعدات والصحة والتعليم، وفي المجالات التنموية الأخرى في جميع مناطق البادية.

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وقال الفايز، إن اللقاء بحث أيضا إمكانية تأهيل آبار تجميع المياه القديمة وعمل مشاريع للحصاد المائي، وتزويد قاطني بيوت الشعر بأنظمة طاقة شمسية، ودعم إقامة مشاريع إنتاجية صغيرة مدرة للدخل تساعد قاطني بيوت الشعر، وتوفر لهم العيش الكريم.



وأضاف أنه جرى مناقشة التوسع في حجم المساعدات وتأمين قاطني بيوت الشعر بمساعدات خلال فصل الشتاء، نظرا لظروف الطقس القاسية في مناطق تجمعهم الشتوي، وإمكانية زيادة عدد الطرود لتغطية أكبر قدر ممكن من المستحقين، إضافة إلى زيادة عدد الطلاب المستفيدين من البرامج التعليمية وشمول مناطق جديدة بحيث يتم عقد البرامج التعليمية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المحلي، وخاصة البرامج المتعلقة باللغتين العربية والانجليزية والرياضيات.



وبحسب الفايز جرى خلال اللقاء التركيز على طبيعة الإجراءات الواجب اتخاذها لإطلاق مشروع تعليم أبناء البدو الرُحل ضمن محافظة المفرق، وإمكانية التوسع في المشروع ليشمل باقي مناطق البادية الأردنية.