إغلاق الطريق المؤدي إلى مستشفى الأمير هاشم العسكري في العقبة غدا

الوكيل الإخباري - أعلنت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / مديرية الأشغال العامة وبالتنسيق مع الجهات المعنية في محافظة العقبة عن إغلاق شارع الأمير حسين بن عبدالله الثاني ( الطريق المؤدي إلى مستشفى الأمير هاشم العسكري) وذلك إعتباراً من الساعة الرابعة عصراً يوم الإثنين الموافق 17/07/2023 ولمدة 48 ساعة .

اضافة اعلان



وبينت السلطة في بيان لها، انه سيكون الطريق البديل للمتجه إلى جمرك وادي عربة هو طريق جامعة البلقاء التطبيقية و الاتجاه الآخر الطريق البديل هو الطريق الخدمي بعد الشعب مول .



واهابت بالسائقين ومرتادي الطريق الالتزام بكافه الشواخص المرورية وعدم الوقوف أو التوقف على مسار التحويلة وتحت طائلة المسؤولية.

