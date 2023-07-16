الأحد 16-07-2023
الوكيل الاخباري

إغلاق الطريق المؤدي إلى مستشفى الأمير هاشم العسكري في العقبة غدا

تحذير من السير للسائقين بشأن لوحة أرقام المركبة

تعرّف على التعليمات الجديدة لأسس وشروط تنظيم سياحة المغامرات في الأردن

صدور تعليمات منح رخصة تنقيب عن خامات الفوسفات

بيان هام صادر عن البنك المركزي

رسالة من الملك إلى أمير قطر

ولي العهد : أبطالنا من ذهب

التدريب المهني تعلن عن فتح باب التسجيل بالبرنامج الزراعي

نائب الملك يرعى افتتاح فعاليات المؤتمر الإقليمي لتكنولوجيا الطائرات المسيرة

قرارات صادرة عن مجلس الوزراء

الأحد، 16-07-2023 07:57 م

إغلاق الطريق المؤدي إلى مستشفى الأمير هاشم العسكري في العقبة غدا

16857


الوكيل الإخباري - أعلنت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / مديرية الأشغال العامة وبالتنسيق مع الجهات المعنية في محافظة العقبة عن إغلاق شارع الأمير حسين بن عبدالله الثاني ( الطريق المؤدي إلى مستشفى الأمير هاشم العسكري) وذلك إعتباراً من الساعة الرابعة عصراً يوم الإثنين الموافق 17/07/2023 ولمدة 48 ساعة .

اضافة اعلان


وبينت السلطة في بيان لها، انه سيكون الطريق البديل للمتجه إلى جمرك وادي عربة هو طريق جامعة البلقاء التطبيقية و الاتجاه الآخر الطريق البديل هو الطريق الخدمي بعد الشعب مول .


واهابت بالسائقين ومرتادي الطريق الالتزام بكافه الشواخص المرورية وعدم الوقوف أو التوقف على مسار التحويلة وتحت طائلة المسؤولية.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
13941_large

تحذير من السير للسائقين بشأن لوحة أرقام المركبة

64b411e3606a4

تعرّف على التعليمات الجديدة لأسس وشروط تنظيم سياحة المغامرات في الأردن

64b401aecf4e1

صدور تعليمات منح رخصة تنقيب عن خامات الفوسفات

11590_6

مذكرة تعاون بين البلقاء التطبيقية ومؤسسة فولبرايت الأميركية

1673344389887

بيان هام صادر عن البنك المركزي

image

رسالة من الملك إلى أمير قطر

أخبار متعلقة
11590_6

مذكرة تعاون بين البلقاء التطبيقية ومؤسسة فولبرايت الأميركية

1689501099172

فرصة استثمارية لإنشاء مركز للإنتاج الفني والإعلامي بالعقبة

720233142627448352898

وفاة طفل غرقا في العقبة

355878091_591852519744954_7906916265706896032_n

العقبة الخاصة تستكمل حملة توزيع الأكياس الورقية على المخابز

1687428664163

شباب العقبة تنظم احتفالية كرنفال أصحاب الهمم

337430958_1588691311612708_6247576160565781684_n

" العقبة الاقتصادية الخاصة" تُعلن عن توفر وظائف شاغرة - رابط التقديم