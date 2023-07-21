العقبة: انتهاء فعاليات سباقات الهجن على مضمار الشيخ زايد في الديسة

الوكيل الاخباري - رعى رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف حميدي الفايز فعاليات سباق الهجن الذي نظمته لجنة رياضة الهجن الأردنية بالتعاون مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة في مضمار الشيخ زايد آل نهيان في قرية الديسة.



وقال الفايز، إن هذا المهرجان الرياضي يعد واحداً من أهم النشاطات الرياضية في منطقة الديسة لما له من باع طويل استمر لسنوات خلت، و بات معلماً رياضياً يشارك به العديد من المهتمين في سباقات الهجن، مشيراً إلى دعم جلالة الملك لهذه الرياضة، ومتابعة من سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، لتوطين هذه الفعاليات واستمرار السباقات.

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