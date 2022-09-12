بحث التعاون بين جامعة العلوم والتكنولوجيا والملحقية الثقافية الماليزية

الوكيل الإخباري - بحث رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا الدكتور خالد السالم ومدير الملحقية الثقافية الماليزية في الأردن الدكتور رضوان عبد الرشيد، اليوم الاثنين، سبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات الأكاديمية والبحثية والثقافية.

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وتناول الجانبان خلال اللقاء، فرص زيادة عدد الطلبة الماليزيين في الكليات الطبية، والتعاون في مجالات التشبيك بين الباحثين في الجامعات الماليزية وجامعة العلوم والتكنولوجيا، خصوصاً المتعلقة بتبادل الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية والأبحاث العلمية.



وقال السالم، إن هذه اللقاءات تهدف إلى زيادة التفاعل وتوطيد العلاقات العلمية مع المؤسسات والجامعات الماليزية، وتوظيف هذه العلاقات في خدمة البحث العلمي والأكاديمي، لافتًا إلى شبكة علاقات متميزة تربط الجامعة بمؤسسات أكاديمية وتعليمية ماليزية.



من جهته، أكد الرشيد، أهمية بناء شراكات قوية بين الجامعات الأردنية والماليزية، مشيرًا إلى سعي الملحقية الماليزية لتوسيع مجالات التعاون بين الجانبين بما يخدم العملية التعليمية في جامعة العلوم والتكنولوجيا والجامعات الماليزية، مشيدًا في الوقت نفسه بمستوى الجامعة الأكاديمي والإداري المتميز.