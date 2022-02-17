بحث التعاون بين جامعتي العلوم والتكنولوجيا ونبراسكا الأميركية

الوكيل الإخباري - بحث رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا، الدكتور خالد السالم، لدى لقائه اليوم الخميس، وفدًا من ولاية نبراسكا الأميركية، ضم أكاديميين من الجامعة، وممثلين عن القطاع الخاص وكبار المزارعين، سبل تعزيز التعاون المستقبلي بين الجانبين.

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وناقش الجانبان، خلال اللقاء الذي جاء بالتنسيق مع غرفتي التجارة الأميركية العربية الوطنية وتجارة الأردن، سبل التعاون المستقبلي في العديد من المجالات العلمية لا سيما في البحوث الزراعية، وإدارة المياه المستدامة، والمبيدات الحشرية، وتقنيات الري، والمنتجات الغذائية، والاستزراع السمكي وتعزيز البحث العلمي.



وأكد السالم سعي الجامعة لتوطيد تعاونها مع الهيئات والجامعات العالمية في مختلف المجالات الأكاديمية والبحثية، وتسخير مخرجات البحث العلمي لخدمة القطاعات الاقتصادية والإنتاجية كافة من خلال عملية ممنهجة، مؤكدا أنها تسعى دومًا إلى مواكبة التغيرات والتطورات التكنولوجية المتسارعة التي يشهدها العالم.



من جانبه، أشاد رئيس مجلس الزراعات الأميركية، مارك ماك هارجو، بالمستوى الرفيع لجامعة العلوم والتكنولوجيا وسمعتها المتميزة والإنجازات التي حققتها على المستوى الدولي، متطلعًا إلى مزيد من التعاون بين الجانبين، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة الأميركية تقوم بدعم الاستثمار الزراعي في الأردن من خلال إدخال تقنيات حديثة وتبادل الخبرات العلمية بين الطرفين.



وعلى هامش الزيارة، جال الوفد الضيف داخل الحرم الجامعي، وشملت جولته معهد النانو تكنولوجي ومركز التميز للمشاريع الإبداعية، استمع خلالها إلى شرح عن البرامج التدريبية والتدريسية والمجالات البحثية في الجامعة.