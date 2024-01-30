بحث تحديات الشحن والنقل والربط الإلكتروني في العقبة

الوكيل الإخباري - بحث مدير عام هيئة تنظيم النقل البري المهندس عبدالرحيم الوريكات، ومدير شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ الدكتور محمود خليفات، ومدير مديرية جمرك العقبة العميد أحمد العكاليك، ومندوبو سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، التحديات التي تواجه عمليات الشحن والنقل والربط الإلكتروني.

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وبحسب بيان للهيئة اليوم الثلاثاء، ناقش الوريكات خلال زيارته لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة القضايا ذات العلاقة بالقطاع والتعاون المشترك بين الأطراف كافة، وتحديات قطاع الشحن وآليات تذليلها وتطوير العمل المشترك بما ينعكس إيجاباً في هذا القطاع.



وأوضح الوريكات أنه جرى الاتفاق على تشكيل لجنة فنية لدراسة آليه الربط الإلكتروني وخاصة مع شركة موانئ العقبة، مبيناً أن عملية الربط بين الهيئة والجمارك والسلطة حققت مراحل متقدمة من ربط المعلومات بسبب الجاهزية الفنية.



كما ناقش الوريكات خلال لقائه نائب رئيس مجلس سلطة مفوضي منطقة العقبة المهندس حمزة الحاج حسن، موضوع نقل الركاب ورفع مستوى التنسيق بين الهيئة والسلطة بما يلبى طموحات وتوجهات سلطة العقبة في مجال نقل الركاب وبحسب المرجعيات المعتمدة لدى الهيئة، خاصة مكاتب تأجير السيارات السياحية وشركات تأجير الحافلات.



واطلع على إجراءات الربط الإلكتروني بين وثيقة النقل الصادرة عن الهيئة و"البون" الصادرة عن شركات التخليص والمخلصين، وإجراءات السلطة في تسهيل تنفيذ هذا الاجراء، مؤكداً تنسيق وتطوير هذه الأعمال كلاً حسب اختصاصه.