نحو 20 مليون راكب للباص سريع التردد وباص عمّان العام الماضي

الوكيل الإخباري - أعلن أمين عمّان يوسف الشواربة، اليوم الثلاثاء، أن عدد ركاب باص عمّان والباص سريع التردد خلال عام 2023 وصل إلى نحو 20 مليون راكب.
وقال الشواربة، عبر منصة X ، أنه "بالعزم والإصرار والعمل الدؤوب نجحنا في تقديم الخدمة لمستخدمي منظومة النقل العام في مدينة عمّان .. والقادم أفضل".
بالعزم والإصرار والعمل الدؤوب نجحنا في تقديم الخدمة لمستخدمي منظومة النقل العام في مدينة #عمان حيث وصل عدد الركاب في العام ٢٠٢٣ ما يقارب (20 مليون راكب) لباص عمان والباص سريع التردد..— د. يوسف الشواربه Yousef Alshawarbeh (@YousefShawarbeh) January 2, 2024
نعتز بخدمتكم، والقادم أفضل.. 🇯🇴 pic.twitter.com/bRCgRFjKMO