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الثلاثاء، 02-01-2024 12:27 م

نحو 20 مليون راكب للباص سريع التردد وباص عمّان العام الماضي

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الوكيل الإخباري - أعلن أمين عمّان يوسف الشواربة، اليوم الثلاثاء، أن عدد ركاب باص عمّان والباص سريع التردد خلال عام 2023 وصل إلى نحو 20 مليون راكب.

وقال الشواربة، عبر منصة X ، أنه "بالعزم والإصرار والعمل الدؤوب نجحنا في تقديم الخدمة لمستخدمي منظومة النقل العام في مدينة عمّان .. والقادم أفضل".

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