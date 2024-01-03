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الأربعاء، 03-01-2024 02:44 م

أكثر من 5 آلاف زائر للعقبة وحجوزات الفنادق ترتفع لـ50% الأسبوع الماضي

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الوكيل الإخباري - تشهد مدينة العقبة حركة تجارية وسياحية معتدلة بعد انطلاق موسم التخفيضات، بمشاركة أكثر من 300 منشأة سياحية وتجارية تقدم خصومات مجزية ومدعومة بالشراكة ما بين سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وغرفة تجارة العقبة.

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وبحسب بيان لسلطة منطقة العقبة اليوم الأربعاء، زار المدينة خلال الأسبوع الماضي أكثر من 5 آلاف زائر من محافظات المملكة المختلفة ضمن موسم العقبة للتخفيضات، وارتفعت نسبة حجوزات بعض الفنادق من 10 بالمئة إلى أكثر من 50 بالمئة، كما ان أجواء الدفء والطقس المعتدل للعقبة ساهم في زيادة الزوار المحليين للتمتع بالأجواء وبموسم تخفيضات غير مسبوق في مثل هذا الوقت من السنة.


وبحث رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية نايف حميدي الفايز، مع محافظ العقبة خالد الحجاج، بحضور مفوض المدينة والإقليم عبدالله النجادات، أوجه التنسيق بين المحافظة والسلطة لاستقبال الزوار خلال فترة موسم التخفيضات.


وأكد الفايز، أن السلطة تعمل بنسق تشاركي مع المحافظة في توفير جميع سبل الراحة والأمان للمواطنين وزوار العقبة، والتنسيق المشترك بين السلطة والمجلس التنفيذي في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتحقيق التنمية المستدامة التي تساهم في تحقيق الرؤية الملكية للعقبة بأن تكون مقصدا سياحيا ولوجستيا وتجاريا عالميا.


من جانبه، عرض الحجاج الخطة التنفيذية والأمنية للعطلات والأعياد لضمان تسهيل حركة المواطنين وتوفير سبل الأمان والراحة والاستمتاع بأجواء العقبة الشتوية، مشيرا إلى دور المشاريع التنموية والتنفيذية التي يقوم عليها المجلس التنفيذي بالتعاون مع السلطة وكافة الشركاء في تطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

 




 

 


 

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