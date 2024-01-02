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الثلاثاء، 02-01-2024 01:39 م

التربية تعلن قوائم الترقية لرتب المعلمين والإداريين

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الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة التربية والتعليم قوائم الترقية لرتب المعلمين والإداريين وفق الأسس المعتمدة لهذه الغاية.

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وبينت الوزارة أن الترقيات شملت (5404) معلمًا ومعلمة وإداريا وإدارية؛ بواقع (4918) معلمًا و(469) إداريًا. 


وأضافت الوزارة أن الترقيات شملت جميع الرتب؛ حيث تقرر ترقية (2082) لرتبة معلم مساعد، و(196) لرتبة إداري تربوي مساعد، و(2100) لرتبة معلم و(44) لرتبة مساند تربوي، و(708) لرتبة معلم أول و(99) لرتبة إداري تربوي أول، و(28) لرتبة معلم خبير و(121) لرتبة إداري تربوي خبير، و(9) لرتبة إداري تربوي قائد.


وهنأ وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة الزملاء الذين شملتهم الترقيات، متمنيا لهم مزيدًا من التقدم والتميز.


وتم نشر أسماء المشمولين بالترقيات على موقع الوزارة الإلكتروني.

 




 

 


 

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