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الإثنين، 04-10-2021 03:53 م

بحث تعزيز العلاقات الأردنية الكورية اقتصاديا

كوريا والاردن


الوكيل الإخباري -بحث النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن جمال الرفاعي، اليوم الاثنين، مع مستشار ونائب رئيس بعثة الجمهورية الكورية لدى الأردن تشانغ جي هون، سبل تنمية علاقات البلدين الاقتصادية ودور القطاع الخاص بهذا الخصوص.

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وحسب بيان صحفي للغرفة، أشار الرفاعي إلى أهمية استغلال الموقع الجغرافي وبيئة الأردن الآمنة والمستقرة في تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، والاستفادة من الأردن كبوابة رئيسة لدخول العديد من الأسواق المجاورة.


ودعا إلى تكثيف جهود الجانبين لإيجاد أطر تعاون جديدة بما يتناسب مع الظروف المستجدة لجائحة كورونا وتداعياتها لتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين وزيادة مبادلاتهما التجارية.


بدوره، أكد المستشار هون ضرورة تكثيف اللقاءات وتقديم مقترحات عملية تسهم في دفع مبادلات البلدين التجارية وإقامة استثمارات مشتركة، موضحا أن مستوى التبادل التجاري الحالي لا يلبي الطموحات والإمكانات المتوفرة في البلدين.


 




 

 


 

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