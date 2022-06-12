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الأحد، 12-06-2022 06:37 م

بحث سبل التعاون الأكاديمي بين العلوم والتكنولوجيا والمؤسسات الليبية

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الوكيل الاخباري - بحث نائب رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا الدكتور أحمد العجلوني مع وفد برئاسة المستشار الثقافي بالسفارة الليبية في الأردن الدكتور أحمد الدويك، أطر التعاون في مجالات التعليم الطبي والصحي والهندسي، وضمان الجودة، وايفاد الطلبة، والتبادل الأكاديمي لأعضاء الهيئة التدريسية، وعقد الدورات التدريبية والندوات المشتركة بين الجانبين.

واتفق الجانبان على ضرورة تفعيل الشراكة والتعاون بين المؤسسات الأكاديمية والبحثية الأردنية والليبية وتبادل الخبرات والمعارف بين أعضاء الهيئة التدريسية والطلبة بما يسهم في تطوير ورفع مستوى التدريس والبحث العلمي.

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