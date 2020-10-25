الأحد 25-10-2020
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الأحد، 25-10-2020 01:48 م

بحث سبل تطوير العلاقات الأردنية القطرية في قطاع الإنشاءات

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الوكيل الاخباري-استقبل وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس يحيى الكسبي في مكتبه ،اليوم الأحد،سفير دولة قطر المعتمد لدى المملكة سعود بن ناصر آل ثاني، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الأردنية القطرية في القطاع الإنشائي والإسكان.

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أكد الكسبي خلال اللقاء، على حرصه في تنفيذ توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بتعزيز العلاقات مع البلدان العربية الشقيقة، معربا عن أمله بزيادة التعاون والتنسيق بين الأردن وقطر في مختلف المجالات وخاصة في قطاع الإنشاءات والإسكان.


وعرض الكسبي الفرص الاستثمارية المتوفرة في الأردن بمجال العقار والإسكان، مضيفا على الموارد البشرية الكبيرة في قطاع الهندسة والمقاولات وسبل الاستفادة من التجارب والخبرات الفنية المتراكمة بهذه المجالات وتسهيل إجراءات أمام المستثمرين القطريين في الأردن لمنافعها لكلا الطرفين.


من جهته أشاد آل ثاني بالعمالة الأردنية المتواجدة في قطر خاصة المهندسين، مشيدا بكفاءاتهم وإسهاماتهم في مختلف المشاريع القطرية، مؤكدا رغبة بلاده المستمرة للإفادة من الكفاءات الأردنية.


وأعرب عن اعتزازه بالعلاقات الأردنية القطرية، وتطلعه إلى رفع مستوى التعاون الثنائي في مختلف المجالات، بما فيها قطاع الهندسة والإسكان التي تتطلب تبادلا مستمرا للخبرات، مبديا إعجابه بمستوى النهضة التي يشهدها الأردن في مختلف المجالات بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني.


 




 

 


 

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