الجامعة الاردنية تنشر جدولا لتعويض المحاضرات - صورة

الوكيل الاخباري - اعلنت الجامعة الاردنية أن مجلس العمداء قد قرر تعويض محاضرات أول اسبوعين من الفصل التي كانت في الفترة الواقعة بين 27/9 – 8/10/2020 بأيام السبت القادمة حسب الجدول المرفق، ويأتي هذا القرار بهدف الإبقاء على نهاية امتحانات الفصل الأول في موعدها المقرر سابقاً تجنباً للتأثير على العطلة بين الفصول للطلبة وأعضاء هيئة التدريس و تجنباً لتأجيل الفصلين الثاني و الصيفي 2020/2021، خصوصاً أن جميع محاضرات مواد الفصل ستكون الكترونية (عن بعد) باستثناء عدد محدود من المواد العملية.





علماً بأن تعويض محاضرات مواد برامج الدراسات العليا سيكون بالتنسيق بين المدرس و الطلبة من حيث الساعة في اليوم المعلن في الجدول المرفق .



واضافت الجامعة بان هذا الجدول لا يتعلق بمحاضرات المواد العملية التي تدرس في الحرم الجامعي، إذ سيكون تعويض محاضراتها بالآلية التي تقررها عمادة الكلية التي تدرس المادة .

اضافة اعلان









