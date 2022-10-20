بدء أعمال الحفر للتنقيب عن النحاس والذهب جنوبي الأردن

الوكيل الإخباري - باشرت وزارة الطاقة والثروة المعدنية، اليوم الخميس، أعمال الحفر للتنقيب عن الذهب والنحاس في مناطق وادي أبوخشيبة وغور فيفا جنوبي الأردن.

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الحكومة، ممثلة بوزارة، وقعت مذكرتي تفاهم لاستكشاف خامات النحاس والذهب مع شركة سولفيست التركية للاستثمار؛ حيث وقعت المذكرة الأولى في 13 نيسان/ابريل الماضي، لاستكشاف خامات النحاس في مناطق وادي أبوخشيبة وغور فيفا وعلى مساحات تقريبية تبلغ 20 و25 كم مربع، والثانية وقعت في 5 حزيران/يونيو الماضي لاستكشاف الذهب أيضاً في منطقة أبو خشيبة وعلى مساحة تقريبية تبلغ 155 كم مربع.



وعملت الشركة بداية في مشروع النحاس، حيث أنجزت التجهيزات والأعمال المكتبية تمثلت في إعداد بخصوص دراسات الاستشعار عن بعد وإعداد الخرائط التفصيلية وتحديد التراكيب الجيولوجية.



وتابعت الشركة أعمالها الميدانية، حيث جرى تقسيم منطقة أبو خشيبة إلى 4 بلوكات استكشافية. وحفر ما مجموعه 5 خنادق (تم أخذ 4 عينات منها) وحفر ما مجموعه 4 آبار (تم جمع 28 عينة منها) وجمع 53 عينة سطحية من الصخور الحاملة للخام (36 عينة من أبو خشيبة و17 من غور فيفا).



وجمعت الشركة 4 عينات كبيرة (مجموع الأوزان بلغ حوالي 65 كغم) لغايات الدراسات المعدنية ودراسات الإستخلاص، بالإضافة الى تأكيد الطبيعية الجيولوجية لصخور المنطقة.



وتعمل الشركة حالياً على إنجاز خطة التنقيب للمرحلة الثانية حيث تستهدف حفر ما يقارب 20 بئراً في منطقة النحاس، وحفر بئرين بشكل مائل في منطقة الذهب وسيتم جمع ما يتراوح بين 200 – 250 عينة في هذه المرحلة من كلا المشروعين، هذا بالإضافة الى متابعة الأعمال الميدانية الخاصة بتحديد الوحدات والتراكيب الجيولوجية في مناطق مذكرتي التفاهم.

المملكة