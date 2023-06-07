بدء أعمال المؤتمر الدولي الخامس بجامعة العلوم والتكنولوجيا

الوكيل الإخباري- بدأت في جامعة العلوم والتكنولوجيا اليوم الأربعاء، أعمال المؤتمر الدولي الخامس لكلية الصيدلة، بعنوان "البحوث الصيدلانية متعددة التخصصات".

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وأكد رئيس الجامعة الدكتور خالد السالم، أن المؤتمر يهدف إلى توفير منصة تفاعلية للخبراء والباحثين، لمشاركة أبحاثهم وتوسيع شبكتهم المهنية، وتعريف الصيادلة بأحدث ما توصل إليه علم الصيدلة، وربط خريجي تخصصي الصيدلة ودكتور صيدلة مع شركات الأدوية المحلية والعالمية.



وأضاف السالم أن المؤتمر يناقش أحدث ما توصلت إليه البحوث والدراسات في العلوم الصيدلانية، بالتعاون مع الشركات والمؤسسات المحلية والدولية، لتقديم أحدث الممارسات والتقنيات والأساليب الحديثة لتطوير مهنة الصيدلة.



بدوره، أكد مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور نزار مهيدات، حرص المؤسسة على تطبيق أسس الممارسة الصيدلانية الجيدة ضمن جميع المهام التنظيمية المنوطة بها، كممارسة التصنيع الجيدة والممارسة السريرية الجيدة، ما يتطلب وجود كوادر صيدلانية مدربة تمتلك مستوى عالٍ من الخبرة يؤهلها للقيام بهذه المهام.



وأشار إلى أن المؤسسة وقعت مذكرات تفاهم مع جامعات حكومية، لتعزيز البحث العلمي الأمر الذي ينعكس بشكل إيجابي على الصناعة الدوائية الوطنية.

من جهته، قال رئيس المؤتمر عميد كلية الصيدلة الدكتور ساير العزام، إن المؤتمر يناقش التقنيات الحديثة والأبحاث الرائدة التي تسهم في تطوير المعرفة لتعزيز الرعاية الصحية، في إطار التطور المتسارع والتحديات والفرص التي تواجهنا في مجال العلاجات الدوائية.



وأشار نقيب الصيادلة الدكتور محمد عبابنة، إلى أن كلية الصيدلة في جامعة العلوم والتكنولوجيا، دأبت منذ تأسيسها إلى استقطاب الندوات والمؤتمرات والمحاضرات وحلقات البحث العلمي، والمختصين في فنون المعرفة والعلوم الإنسانية والتطبيقية.