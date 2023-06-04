مرصد الزلازل يعقد محاضرة توعوية لطلبة العلوم والتكنولوجيا

الوكيل الإخباري -

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قدم مرصد الزلازل الأردني في وزارة الطاقة والثروة المعدنية محاضرة علمية متخصصة لعدد من طلبة جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية في مقر المرصد.وتناولت المحاضرة المهام التي يقوم بها المرصد والدراسات التي يعدها في مجال دراسة الاهتزازات الطبيعية والخطورة الزلزالية.وتعرف طلبة قسم الهندسة المدنية في الجامعة على كيفية الاستفادة من البيانات والمعلومات المسجلة بواسطة أجهزة الحركة القوية التي يمتلكها المرصد في تصميم الابنية المقاومة للزلازل.وقدم كادر المرصد شرحا تفصيليا حول أجهزة الرصد المستخدمة في محطات رصد الزلازل وأجهزة رصد الحركة القوية وكيفية تحليل الأحداث الزلزالية القوية واستخراج النتائج التي تهم العاملين بمجال الهندسة المدنية وتمكينهم من تصميم المباني المقاومة للزلازل.وتأتي هذه الزيارة استجابة لاحتياجات طلبة الجامعات والمدارس في طلب المعلومات الزلزالية وتوعيتهم وتعريفهم بآلية عمل مرصد الزلازل في رصد أي نشاط زلزالي محسوس قد يحدث في الأردن أو المناطق المجاورة.