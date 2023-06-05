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الإثنين، 05-06-2023 04:17 م

مهيدات: وجود أكثر من خط إنتاج دوائي جعل الأردن من الدول المتقدمة في هذه الصناعة

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الوكيل الإخباري - انطلقت اليوم فعاليات مؤتمر الدواء الدولي الثالث تحت عنوان: "الرؤى الملكية في تحقيق الأمن الدواء ، وأشار مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور نزار محمود مهيدات رئيس المؤتمر إلى أن المؤتمر جاء تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية التي وضعت القطاع الدوائي في مقدمة أولوياتها باعتباره قطاعا رائدا وواعدا لغايات تحقيق الأمن الدوائي وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين الأردنيين، مبينا أن المؤتمر يشكل ركيزة أساسية لدعم الابتكار والإبداع في الصناعة الدوائية لتحقيق التميز في مجال الرعاية الصحية وتفعيل التشاركية بين القطاعين العام والخاص لتعزيز  تنافسية الصناعات الدوائية الوطنية وفتح المزيد من الأسواق التصديرية أمامها .

وأضاف مهيدات أن توجيهات جلالة الملك من خلال رؤيته للتحديث الاقتصادي تستند إلى إستراتيجيتين رئيسيتين أولهما: النمو المتسارع من خلال إطلاق العنان للإمكانات الاقتصادية الكاملة للأردن لخلق فرص عمل واستثمارات جديدة ورفع مستوى المعيشة.

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وثانيهما: تحسين نوعية الحياة لجميع المواطنين والتي من ركائزها الأساسية الصناعات الدوائية في الأردن والتشاركية معها.

وبين مهيدات أن وجود أكثر من خط إنتاج دوائي للأدوية الجنيسة ذات علامات تجارية مميزة و مجموعة واسعة من المستحضرات الدوائية ذات المعايير الدولية العالية جعلت الأردن من الدول المتقدمة في هذه الصناعة على المستوى الإقليمي والدولي.

وأكد مهيدات على أن دعم الصناعات الدوائية الوطنية يستدعي تكاتف كافة الجهات الرسمية والقطاعين العام والخاص لتبني الأولويات والاستراتيجيات التي من شأنها جعل الأردن مركزا إقليميا لإنتاج المستحضرات الصيدلانية من خلال تعزيز التوجه نحو التقنيات الجديدة للأدوية وتعزيز البحث والتطوير والروابط بين الشركات المنتجة للأدوية وجعل الاردن داعما حقيقيا لتحقيق الأمن الدوائي له ولدول الإقليم .

من جانبها قالت ممثل منظمة الصحة العالمية في الأردن  الدكتورة جميلة الراعبي أن المؤتمر يتزامن مع احتفالات منظمة الصحة العالمية بعيد تأسيسها الخامس والسبعين حيث عملت المنظمة خلال هذه السنوات جاهدة على دعم البلدان في تعزيز أنظمتها الصحية والتنظيمية والرقابية كما ساهمت في تطوير الصناعات الدوائية وأكدت على أهمية البحث العلمي والتطوير والابتكارات الدوائية وتعزيز الوصول العادل إلى منتجات طبية وأدوية ومطاعيم آمنة وفعالة ذات جودة عالية وبأسعار معقولة وبطرق مستدامة وذلك لتحقيق الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة.

وأضافت الراعبي أن المنظمة تبنت قرارات جمعية الصحة العالمية وقدمت الدعم لمعظم البلدان ومنها الأردن لتعزيز الأنظمة التنظيمية والرقابية من خلال بناء القدرات في الدول الأعضاء بما يتفق مع الممارسات التنظيمية الجيدة والتعاون التنظيمي والعمل المشترك والاعتماد على الآخرين لتوفير الوقت والجهد والتكلفة.

واستعرضت الراعبي مجموعة من برامج منظمة الصحة العالمية ومجالات العمل المشترك مع القطاع الصيدلاني في القطاعين العام أو الخاص على حد سواء والتي تخدم تحقيق الرؤى الملكية في الأمن الدوائي والصناعات الصيدلانية منها برنامج تقوية وتعزيز الأنظمة التنظيمية من خلال تقييم الأنظمة الدوائية والرقابية والتشريعية و برنامج تقييم المنتجات الطبية ومختبرات الرقابة الدوائية وذلك من خلال برنامج التأهيل المسبق بمنظمة الصحة العالمية وغيرها من البرامج.

 




 

 


 

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