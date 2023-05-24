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الأربعاء، 24-05-2023 12:23 م

الغذاء والدواء: بديل محلي الصنع لحليب الأطفال بالتركيبة الخاصة بالارتجاع المريئي

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الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني
أكدت المؤسسة العامة للغذاء والدواء توفر بديل محلي الصنع في الأسواق لحليب الأطفال بالتركيبة الخاصة بالارتجاع المريئي.

وقالت المؤسسة في ردها على استفسارات "الوكيل الإخباري"، إنه تم إيقاف التصدير من هذا المنتج لغايات توفير احتاجات السوق المحلي وسيتم استيراد شحنات من منتج مستورد ستصل إلى المملكة قريبا.

وأضافت أن منتج الحليب محلي الصنع متوفر ولا يوجد أي نقص فيه وكافة أشكاله متوفرة.

وأشارت المؤسسة إلى أن جميع أصناف الحليب مجازة لدى المؤسسة ومتداولة ويوجد بدائل مصنعة محليا.

وكان اشتكى مواطنون في وقت سابق من عدم توفر أنواع أجنبية من حليب الأطفال بالتركيبة الخاصة بالارتجاع المريئي في الصيدليات.

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