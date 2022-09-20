بدء أعمال مؤتمر الإعلام بين مخرجات التعليم الجامعية ومتطلبات سوق العمل

الوكيل الاخباري - بدأ مؤتمر "الإعلام بين مخرجات التعليم الجامعية ومتطلبات سوق العمل" الذي تنظمه جامعة الشرق الأوسط، أعماله اليوم الثلاثاء، بمشاركة واسعة من شخصيات إعلامية أردنية وعربية وخبراء وأكاديميين من مؤسسات التعليم العالي العربية.



وأكد وزير العمل نايف استيتية الذي رعى حفل الافتتاح، مندوبا عن رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، أهمية المؤتمر في مناقشة مستقبل الإعلام الذي يتطور بسرعة أسوةً باحتياجات سوق العمل، وسط متطلبات العولمة ومتغيراتها، إذ شهد نقلةً نوعية من خلال دمج الوسائط الرقمية مع المحتوى الإعلامي بما يتناسب مع الهوية التكنولوجية الجديدة.

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