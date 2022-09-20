الأربعاء 21-09-2022
الوكيل الاخباري

الملك يلتقي رؤساء الصومال وكازاخستان وغينيا بيساو في نيويورك

وفاة مواطن سقط عن جسر مشاة في عمان

الملك يلتقي لابيد في نيويورك

الصحة: عودة العمل تدريجياً بمستشفى الملكة رانيا بعد حريق محدود

الملك يلتقي الرئيس التركي ويؤكد أهمية زيادة مستوى التبادل التجاري

الملك يؤكد أهمية دور الأمم المتحدة في تحريك عملية السلام

الدفاع المدني يتعامل مع حريق بمستشفى الملكة رانيا في البتراء

2500 طبيب متعطلون عن العمل من الأطباء الجدد

الملكة رانيا: سعيدة بالعودة لمبادرة كلينتون العالمية

الملك يلتقي الكاظمي ويجدد التأكيد على دعم الأردن للعراق

الثلاثاء، 20-09-2022 06:35 م

بدء أعمال مؤتمر الإعلام بين مخرجات التعليم الجامعية ومتطلبات سوق العمل

ttttt


الوكيل الاخباري - بدأ مؤتمر "الإعلام بين مخرجات التعليم الجامعية ومتطلبات سوق العمل" الذي تنظمه جامعة الشرق الأوسط، أعماله اليوم الثلاثاء، بمشاركة واسعة من شخصيات إعلامية أردنية وعربية وخبراء وأكاديميين من مؤسسات التعليم العالي العربية.

وأكد وزير العمل نايف استيتية الذي رعى حفل الافتتاح، مندوبا عن رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، أهمية المؤتمر في مناقشة مستقبل الإعلام الذي يتطور بسرعة أسوةً باحتياجات سوق العمل، وسط متطلبات العولمة ومتغيراتها، إذ شهد نقلةً نوعية من خلال دمج الوسائط الرقمية مع المحتوى الإعلامي بما يتناسب مع الهوية التكنولوجية الجديدة.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
w

الملك يلتقي رؤساء الصومال وكازاخستان وغينيا بيساو في نيويورك

الدفاع المدني 4

وفاة مواطن سقط عن جسر مشاة في عمان

www

الملك يلتقي لابيد في نيويورك

وزارة الصحة

الصحة: عودة العمل تدريجياً بمستشفى الملكة رانيا بعد حريق محدود

w

الملك يلتقي الرئيس التركي ويؤكد أهمية زيادة مستوى التبادل التجاري

w

الملك يؤكد أهمية دور الأمم المتحدة في تحريك عملية السلام

أخبار متعلقة
مدرسة

وزارة التربية : أكثر من 15 ألف طالب انتقلوا من مدارس خاصة إلى حكومية

وزارة التربية والتعليم

التربية تكشف عن حاجتها لـ 10 آلاف معلم

مدرسة

وزارة التربية تكشف مستجدات دوام المدارس

820222712237853498759

توضيح هام من التعليم العالي بشأن طلبات القبول الموحد

8202224173039185888005

تعميم صادر عن وزير التربية والتعليم العالي وجيه عويس

320226212530955533027

موعد إعلان أسماء المدارس المشمولة بالمكرمة الملكية