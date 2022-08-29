وزارة التربية تكشف مستجدات دوام المدارس

الوكيل الاخباري - أعلن الناطق باسم وزارة التربية والتعليم أحمد المساعفة، الاثنين، أن عدد الطلبة الذين سيلتحقون بمدارسهم في هذا العام بكافة القطاعات نحو 2.200 مليون طالب وطالبة.



وأضاف عبر قناة المملكة، أن "هذا العدد تقريبي لأن عمليات القبول والانتقال لا تزال مستمرة حتى نهاية الأسبوع الرابع من بدء العام الدراسي".



وأشار المساعفة إلى أنه "في هذا العام عدد الطلبة الذين تم قبولهم في المدارس الحكومية من القطاع الخاص أكثر من 7500 ويوجد أكثر من 10 آلاف طالب على قوائم الاحتياط سيتم التعامل معهم".



"خلال جائحة كورونا أكثر من 200 ألف طالب انتقلوا من القطاع الخاص إلى القطاع الحكومي، وفي العام الأول من الجائحة لم يكن التحدي كبيراً بسبب أن التعلم كان عن بعد عن طريق المنصة، والعام الماضي كان هناك التناوب بحيث حل جزء من المشكلة"، وفق المساعفة.



وتابع: "العام الدراسي الحالي لا يوجد تناوب والدوام بشكل يومي ونشهد انتقال من القطاع الخاص إلى القطاع الحكومي والانتقال لا يزال مستمر حتى الأسبوع الرابع من بداية العام الدراسي وبالتالي بعض المدارس وخاصة في القصبات كقصبة عمان وإربد والزرقاء تشهد اكتظاظا وكثرة عدد الطلبة الذين ينتقلون من القطاع الخاص إلى القطاع الحكومي"، موضحاً أن 19% من مدارس الوزارة مستأجرة.

اضافة اعلان