بدء استقبال طلبات الاستفادة من البعثات والمنح والقروض الداخلية

الوكيل الإخباري - بدأت، اليوم الثلاثاء، عملية تقديم طلبات الاستفادة من البعثات والمنح والقروض الداخلية التي تقدمها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للعام الجامعي 2022/ 2023.

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وقالت الوزارة، في بيان، إن عملية تقديم الطلبات إلكترونية محوسبة بشكل كامل من خلال الموقع الإلكتروني لمديرية البعثات وتستمر لمدة عشرة أيام حتى الساعة 12 مساء يوم الخميس الموافق 10 / 11 / 2022.

وأضافت أن هناك خمس شروط رئيسية لمن يرغب بالاستفادة من هذه المنح والقروض وهي:

1) أن يكون الطالب أردني الجنسية أي أنه يحمل رقماً وطنياً أردنياً وبذلك لا يحق لغير الأردنيين التقدم بطلب بمن فيهم أبناء الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين.



2) أن يكون الطالب مقبولاً ضمن البرنامج العادي في مرحلتي البكالوريوس أو الدبلوم المتوسط في أي من الجامعات الأردنية الرسمية العشرة (الأردنية/اليرموك/مؤتة/العلوم والتكنولوجيا/الهاشمية/البلقاء التطبيقية/آل البيت/الطفيلة التقنية/الحسين بن طلال/الألمانية الأردنية) وبذلك لا يستفيد الطلبة المقبولين في البرنامج الموازي أو الجامعات الخاصة.



3) أن لا يكون الطالب حاصلاً على أي منحة كاملة من أي جهة كانت سواء من الوزارة أو غيرها حالياً أو سابقاً، ويأتي هذا لتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين

الطلبة.



4) أن لا يقل معدله التراكمي في الفصل السابق لتاريخ تقديم طلب الاستفادة من المنحة أو القرض عن نقطتين من أربع، أو عن (60%) أو ما يعادلها ويستثنى من ذلك الطالب المقبول في الفصل الدراسي الأول من دراسته حيث يتم اعتماد معدل الثانوية العامة له أو ما يعادلها (طلبة الدبلوم 50% فما فوق، وطلبة البكالوريوس 65% فما فوق).



5) أن لا يكون قد صدر بحقه أي عقوبة تأديبية إنذار فأعلى ساري المفعول عند تقديم الطلب.



وأشارت إلى أن الطلبة الحاصلين على شهادات ثانوية عامة عربية أو أجنبية وتنطبق عليهم الشروط أعلاه يحق لهم التقدم بطلبات للاستفادة والمنافسة على هذه المنح والقروض.