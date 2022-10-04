الثلاثاء 04-10-2022
الوكيل الاخباري

طبيب عيون للاردنيين: احذروا النظر للشمس خلال الكسوف

إعادة طرح عطاء إدارة شاحنات الحبوب والبضائع

هام للمقبلين على الزواج .. انخفاض حاد بأسعار حجوزات صالات الأفراح

تسجيل 290 جريمة شروع بالقتل في 2021

وكلاء السياحة والسفر: 60% نسبة تراجع السياحة الخارجية

الاحتلال يمدد اعتقال الأسير المصاب بالسرطان عاصف الرفاعي لمدة أسبوع

مبادرة مدرستي تنظم مؤتمر التوأمة الإلكترونية لعام 2022

5 خبراء يقدمون تقريرا بشأن أسباب انهيار بناية اللويبدة

السفير العدوان يقدم أوراق اعتماده لملك تايلاند

61 % من الأردنيين يؤيدون بقاء تغيير التوقيت الصيفي والشتوي

الثلاثاء، 04-10-2022 02:40 م

بدء أعمال صيانة الجزء الثاني من طريق البحر الميت - الموجب

WhatsApp Image 2022-10-04 at 2.23.26 PM


الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان، عن البدء بأعمال  صيانة الجزء الثاني من طريق البحر الميت - الموجب، وذلك اعتبارًا من يوم غدٍ الأربعاء.اضافة اعلان


وقالت الوزارة في بيان صحفي صادر عن وحدة الإعلام والاتصال، اليوم الثلاثاء، إن أعمال الصيانة والتي ستتم من خلال مديرية أشغال الكرك تشمل أعمال كشط للهبوطات، واعمال إعادة تعبيد، ومعالجة أي حفر، واعمال الحقن لسطح الطريق بالكامل للموقع، وتعزيز الطريق بعناصر السلامة العامة والإشارات التحذيرية، ضمن اعمال الصيانة الدورية التي تتم للطرق ضمن اختصاصها. 

وأشارت، إلى أنه سيتم بالتعاون مع مديرية الأمن العام تحويل السير في بعض المواقع من الطريق إلى المسرب الآخر، بشكل جزئي ومؤقت، بما يساهم في ضمان ديمومة الحركة المرورية على الطريق، داعيًة المواطنين إلى التقيد بأسس القيادة الامنة وتعليمات كوادرها ومرتبات الامن العام العاملة في الميدان.

يذكر أنه باشرت تم تقسيم العمل في المشروع على جزئيتين إذ تم البدء بالأولى من خلال أشغال مأدبا، فيما سيتم انجاز الثانية من خلال مديرية أشغال الكرك، حسب اختصاص كل مديرية ولضمان ديمومة الحركة المرورية على الطريق.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
resize

طبيب عيون للاردنيين: احذروا النظر للشمس خلال الكسوف

Freight trucks - (Archives)

إعادة طرح عطاء إدارة شاحنات الحبوب والبضائع

قاعة-بالورود-اوليفييه-دولز-1

هام للمقبلين على الزواج .. انخفاض حاد بأسعار حجوزات صالات الأفراح

مسرح-الجريمة

تسجيل 290 جريمة شروع بالقتل في 2021

Tourism-in-Turkey-the-most-important-places-and-most-beautiful-tourist-attractions

وكلاء السياحة والسفر: 60% نسبة تراجع السياحة الخارجية

-902771340

تفعيل خدمة توصيل الأدوية لمراجعي مستشفى الزرقاء الحكومي

أخبار متعلقة
bb6642bb-jordan20210815.ipj_

حملة أمنية لضبط اعتداءات على خطوط المياه والكهرباء في البادية الوسطى

WhatsApp Image 2022-09-15 at 1.10.25 PM

الفراية: جهود الأردن في مكافحة المخدرات تضاعفت

63208375171df

تفاصيل زيارة الفراية لمديرية الأمن العام

sssssss-750x430

الكوفحي: لن نسمح باعتداء البسطات على شوارع إربد

122021513851909258160

إحالة عطاء لإنشاء أول مدرسة على نظام الأبنية المنمذجة

3202021194126348960982

لماذا لا يفصح الأمن عن تفاصيل كبيرة بالقضايا المضبوطة؟