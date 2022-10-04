بدء أعمال صيانة الجزء الثاني من طريق البحر الميت - الموجب

الوكيل الإخباري

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- أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان، عن البدء بأعمال صيانة الجزء الثاني من طريق البحر الميت - الموجب، وذلك اعتبارًا من يوم غدٍ الأربعاء.وقالت الوزارة في بيان صحفي صادر عن وحدة الإعلام والاتصال، اليوم الثلاثاء، إن أعمال الصيانة والتي ستتم من خلال مديرية أشغال الكرك تشمل أعمال كشط للهبوطات، واعمال إعادة تعبيد، ومعالجة أي حفر، واعمال الحقن لسطح الطريق بالكامل للموقع، وتعزيز الطريق بعناصر السلامة العامة والإشارات التحذيرية، ضمن اعمال الصيانة الدورية التي تتم للطرق ضمن اختصاصها.وأشارت، إلى أنه سيتم بالتعاون مع مديرية الأمن العام تحويل السير في بعض المواقع من الطريق إلى المسرب الآخر، بشكل جزئي ومؤقت، بما يساهم في ضمان ديمومة الحركة المرورية على الطريق، داعيًة المواطنين إلى التقيد بأسس القيادة الامنة وتعليمات كوادرها ومرتبات الامن العام العاملة في الميدان.يذكر أنه باشرت تم تقسيم العمل في المشروع على جزئيتين إذ تم البدء بالأولى من خلال أشغال مأدبا، فيما سيتم انجاز الثانية من خلال مديرية أشغال الكرك، حسب اختصاص كل مديرية ولضمان ديمومة الحركة المرورية على الطريق.