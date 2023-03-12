بدء استقبال طلبات الاشتراك بامتحان "التوجيهي" لعام 2023 اليوم

الوكيل الإخباري -

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يبدأ الأحد، في مدارس المملكة ومديريات التربية والتعليم، استقبال طلبات الاشتراك بامتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة "التوجيهي" لعام 2023، للطلبة النظاميين، والدراسة الخاصة للجدد، وغير المستكملين لمتطلبات النجاح أو الذين يرغبون برفع المعدل للخطط الدراسية لعام 2018 فما بعد، حسبما أعلنت وزارة التربية والتعليم.وقالت الوزارة في بيان صحفي، إن عملية التسجيل ستستمر حتى مساء الخميس 23 آذار/مارس الحالي، مؤكدة أنها لن تمدد فترة استقبال طلبات الاشتراك بعد هذا التاريخ.وأوضحت أن إجراءات التسجيل ستكون حسب الآتي: الطلبة النظاميون سيحصلون على طلبات اشتراكهم عن طريق مدارسهم، داعية إلى إرفاق الوثائق الآتية بطلب الاشتراك: صورة مصدقة عن البطاقة الشخصية (بطاقة الأحوال المدنية) أو صورة مصدقة عن جواز السفر للأردني، أو صورة مصدقة عن جواز السفر لغير الأردني، أو صورة مصدقة عن البطاقة التعريفية لأبناء الأردنيات، أو صورة عن البطاقة الأمنية للمشترك السوري الذي لا يحمل جواز سفر، وصورتان شخصيتان حديثتان مطابقتان للوثيقة الشخصية المرفقة قياس 4×6، إضافة إلى رسوم اشتراك 20 دينارا للطالب النظامي في المدارس الحكومية، و50 دينارا للطالب النظامي في المدارس الخاصة.أما الطلبة غير المستكملين لمتطلبات النجاح والراغبون برفع المعدل، فسيكون تسجيلهم إلكترونيا عن طريق الموقع (exams.moe.gov.jo)، مع دفع الرسوم ضمن فترة التسجيل المعلنة عن طريق "إي فواتيركم" على أن يراجع الطالب غير الأردني قسم الامتحانات في مديرية التربية والتعليم التي يتبع لها محضرا صورتين شخصيتين حديثتين مطابقتين للوثيقة الشخصية قياس 4×6 بعد إكماله عمليتي التسجيل.