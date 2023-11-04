السبت 04-11-2023
الوكيل الاخباري

عملية نوعية جديدة من القسام تجهز على 5 من جنود الاحتلال

تركيا تستدعي سفيرها في إسرائيل للتشاور

بالفيديو .. تفاصيل مروعة يرويها طفل من غزة عن مجزرة مدرسة الفاخورة

تجارة الاردن تدعو القطاع التجاري للتوقف عن العمل الثلاثاء المقبل

بدء الاجتماع العربي الأميركي في عمّان - صور

أطفال اربد يبعثون رسالة بلون الدم تضامنا مع غزة

الملك: نرفض محاولة الفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة

الهلال الأحمر الفلسطيني: إصابة 21 نازحا في قصف الاحتلال مدخل طوارئ مستشفى القدس

الداخلية في غزة: توقف مولدات مستشفى كمال عدوان بشكل كامل

القدس : 15 شهيدا و394 حالة اعتقال و19 عملية هدم خلال الشهر الماضي

عاجل

بالفيديو .. تفاصيل مروعة يرويها طفل من غزة عن مجزرة مدرسة الفاخورة

السبت، 04-11-2023 03:12 م

بدء الاجتماع العربي الأميركي في عمّان - صور

F-FrrqpWoAAJvee


الوكيل الإخباري - بدأ عدد من وزراء الخارجية العرب وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، اجتماعاً مشتركاً مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، في عمان للتأكيد على الموقف العربي الداعي لوقف فوري لإطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية بشكل فوري وعاجل لقطاع غزة.

اضافة اعلان


ويبحث الاجتماع الذي يضم نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ووزراء خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، ودولة قطر، وجمهورية مصر العربية، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، جميع تداعيات وسبل إنهاء هذا التدهور الخطير الذي يهدد أمن المنطقة برمتها.


وكان وزراء الخارجية العرب المشاركون في الاجتماع وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عقدوا اجتماعا تنسيقيا قبيل لقائهم مع بلينكن في سياق جهودهم المستهدفة التوصل لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة وما تسبّبه من كارثة إنسانية.




 




 

 


 

إقرأ ايضا
image (2)

تجارة الاردن تدعو القطاع التجاري للتوقف عن العمل الثلاثاء المقبل

b15b8a80-79ab-442f-a2a0-c9b132d437b6

أطفال اربد يبعثون رسالة بلون الدم تضامنا مع غزة

image (1)

الملك: نرفض محاولة الفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة

9202330144044595965811

بيان هام من إدارة ترخيص السواقين والمركبات

image

بدء الاجتماع التنسيقي لوزراء خارجية العرب في عمان

209195_4_1674233568

وزير الخارجية يجري مباحثات مع نظيرته اليابانية بشأن غزة

أخبار متعلقة
image

بدء الاجتماع التنسيقي لوزراء خارجية العرب في عمان

1697891111818

الملك والعاهل البحريني يؤكدان ضرورة تكثيف الجهود لوقف الحرب

٢

الملك يغادر إلى مصر للمشاركة في قمة القاهرة للسلام

1

فيديو - ولي العهد يشرف على تجهيز قافلة مساعدات متجهة الى مصر

525

نقيب الأطباء: 70 طبيباً أردنياً مختصاً مستعدون للتطوّع في غزة

55

اتصال هاتفي بين الملك والسيسي بشأن الاحداث في فلسطين