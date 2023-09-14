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الخميس، 14-09-2023 02:26 م

83% حجوزات فنادق 5 نجوم في البحر الميت بعطلة نهاية الأسبوع

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الوكيل الإخباري - قال نائب رئيس جمعية الفنادق الأردنية والناطق باسمها حسين هلالات، اليوم الخميس، إن نسب إشغال الفنادق ارتفعت نهاية الأسبوع الحالي بشكل لافت وخاصة في منطقة البحر الميت والعقبة  .

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وأضاف هلالات أن نسب اشغال فنادق فئة الخمس نجوم في البحر الميت وصلت الى 83%  ، فيما كانت نسبة الاشغال العام لمختلف الفئات في فنادق البحر الميت 81%  .

و بلغت نسبة اشغال فنادق فئة الخمس نجوم في العقبة 81%  ، فيما كانت نسبة الاشغال العام لمختلف الفئات في فنادق العقبة  80%  .

اما في باقي المناطق بلغت نسبة اشغال الفنادق : خمس نجوم / مختلف الفئات – بالترتيب على النحو التالي :  (عمان: 68%  / 66% ) ، (البترا: 57% ،  50%) 

 


 

 


 




 

 


 

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