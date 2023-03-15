بدء امتحانات البورد لأمراض الباطنية في مستشفى الملك المؤسس

الوكيل الاخباري - بدأت امتحانات البورد الأردني للأمراض الباطنية، اليوم الأربعاء، في مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي، حيث يعتبر المستشفى مركزًا معتمدًا للامتحانات في الأردن والوطن العربي.



وأشاد رئيس قسم الباطني في مستشفى الملك المؤسس الدكتور محمد الجراح، بمستوى التنظيم لهذا النوع من الامتحانات، مشيرا إلى أن البنى التحتية والتجهيزات الطبية والتقنية أسهمت بسير مجريات الامتحان، بكل سهولة ويسر، ووفق أفضل المعايير.

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