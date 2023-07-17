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الإثنين، 17-07-2023 08:45 م

بدء تدريب أطباء على حملة المطاعيم الوطنية بوزارة الصحة

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الوكيل الإخباري - نظمت وزارة الصحة في مستشفى الأمير حمزة، دورة تدريبية لعدد من الأطباء لتنفيذ حَملة المطاعيم الوطنية في أقسام الأمومة والطفولة في عدد المراكز الصحية التابعة للوزارة.

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وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم الاثنين، إن الدورة التي يشارك فيها 500 طبيب،وتمتد على مدار 5 أيام متتالية وبواقع 100 طبيب لكل يوم، تأتي تنفيذاً للاتفاقية التي وقعتها وزارة الصحة مع نقابة الأطباء للمُشاركة في حملة التطعيم الوطنية في المراكز الصحية لمدة 6 شهور.


وتهدف الدورة الى تدريب الأطباء على رقمنة التطعيم والمطاعيم في جميع مناطق المملكة، وإيصال المطاعيم الى مُحتاجيها والتركيز على وجود سجلات إلكترونية للتطعيم.


ويشمل التدريب التعريف عن مَطاعيم البرنامج الوطني للتطعيم وآلية إعطاء المطاعيم وآلية إدخال المطاعيم الالكترونية، إضافة الى التعريف بأهمية الحملة والمطاعيم لرفع نسبة التغطية ضد الأمراض التي يُطعم لها.


كما يشمل التدريب جانب نظري وآخر عملي سيتم من خلاله التحاق الأطباء في جميع المراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة حيثُ سيتم تدريبهم على إعطاء المطاعيم وآلية التعامل مع المُطعمين.


وبعد انتهاء التدريب سيتم البدء بالحملة الوطنية للتطعيم بمراحلها الخمسة، المرحلة الأولى تستهدف الفئات غير المطعمين نهائياً، والمرحلة الثانية تستهدف غير مُكتملي التطعيم، والمرحلة الثالثة مراكز الأحداث، والمرحلة الرابعة تستهدف مراكز الإصلاح والتأهيل، والمرحلة الخامسة تستهدف المدارس ودور الرعاية والحضانات والمبرات ومراكز التوحد.

 




 

 


 

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