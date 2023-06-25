شكاوى من عدم توفر حليب "حساسية حليب البقر" في مستشفى السلط والصحة توضح

الوكيل الإخباري - شكا مواطنون من عدم توفر حليب الرضع "نيو كيت Neocate Infant" في مستشفى السلط الحكومي منذ نحو ثلاثة أسابيع. اضافة اعلان





وقالوا لـ"الوكيل الإخباري"، إن هذا النوع من الحليب مهم جدا للرضع المصابين بحساسية حليب البقر CMA والحساسية الغذائية المتعددة، لافتين إلى أن العبوة الواحدة منه تباع بسعر 25 دينارا في الصيدليات.



وأضافوا أن الحليب يستخدم لتزويد الأطفال الرضع بالتغذية اللازمة الغنية بالفيتامينات والبروتينات اللازمة لنموهم في هذه المرحلة العمرية التي تتطلب عناية خاصة.



بدوره أكد مدير مديرية المشتريات والتزويد في وزارة الصحة الدكتور ماهر الزيود توفر كميات كافية لدى الوزارة من الحليب.



وأشار الزيود خلال حديثه لـ"الوكيل الإخباري"، إن الطلب زاد على هذا النوع من الحليب وهو ما يؤدي إلى سحب الكميات بسرعة من قبل المواطنين في المستشفيات.



وبيّن أنه سيتم تزويد مستشفى السلط بكميات إضافية اعتبارا من اليوم ليتمكن المواطنين المعنيين من استلامها وتأمين احتياجات أطفالهم الرضع قبيل عيد الأضحى.

