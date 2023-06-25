الأحد 25-06-2023
الوكيل الاخباري

جمعية وكلاء السيارات: إلزام التجار بتقديم كفالة خطية يصب في مصلحة المستهلك مباشرة

الامانة تؤكد على أماكن بيع الاضاحي- أسماء

توضيح حول فيديو متداول لمواطن تم الحجز على أمواله لعدم تسديده فاتورة المياه

الخدمات الطبية الملكية تعلن قائمة القبول ببرنامج الإقامة

بلدية إربد الكبرى تُحدد دوام السوق المركزي خلال عيد الأضحى

حماية المستهلك: من حق المواطن الحصول على أضاحي بأسعار عادلة

ديوان الخدمة المدنية يطلق جائزة الموظف المثالي

شكاوى من عدم توفر حليب "حساسية حليب البقر" في مستشفى السلط والصحة توضح

3 شركات أردنية على قائمة مجلة فوربس الشرق الأوسط بين أقوى الشركات لعام 2023 - أسماء

صناعيون: السعودية سوق واعدة أمام صناعة الغذاء الأردنية

الأحد، 25-06-2023 11:25 ص

شكاوى من عدم توفر حليب "حساسية حليب البقر" في مستشفى السلط والصحة توضح

DLzyyi7XkAYOTo0


الوكيل الإخباري - شكا مواطنون من عدم توفر حليب الرضع "نيو كيت Neocate Infant" في مستشفى السلط الحكومي منذ نحو ثلاثة أسابيع.اضافة اعلان


وقالوا لـ"الوكيل الإخباري"، إن هذا النوع من الحليب مهم جدا للرضع المصابين بحساسية حليب البقر CMA والحساسية الغذائية المتعددة، لافتين إلى أن العبوة الواحدة منه تباع بسعر 25 دينارا في الصيدليات.

وأضافوا أن الحليب يستخدم لتزويد الأطفال الرضع بالتغذية اللازمة الغنية بالفيتامينات والبروتينات اللازمة لنموهم في هذه المرحلة العمرية التي تتطلب عناية خاصة.

بدوره أكد مدير مديرية المشتريات والتزويد في وزارة الصحة الدكتور ماهر الزيود توفر كميات كافية لدى الوزارة من الحليب.

وأشار الزيود خلال حديثه لـ"الوكيل الإخباري"، إن الطلب زاد على هذا النوع من الحليب وهو ما يؤدي إلى سحب الكميات بسرعة من قبل المواطنين في المستشفيات.

وبيّن أنه سيتم تزويد مستشفى السلط بكميات إضافية اعتبارا من اليوم ليتمكن المواطنين المعنيين من استلامها وتأمين احتياجات أطفالهم الرضع قبيل عيد الأضحى.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
WhatsApp Image 2023-06-25 at 12.55.29 PM

جمعية وكلاء السيارات: إلزام التجار بتقديم كفالة خطية يصب في مصلحة المستهلك مباشرة

file

الامانة تؤكد على أماكن بيع الاضاحي- أسماء

98edd1c9-801a-45ee-89c0-15e80ed425b8

أكاديمي من "اليرموك" يحصل على جائزة أفضل عرض لبحث علمي في إيطاليا

432993

توضيح حول فيديو متداول لمواطن تم الحجز على أمواله لعدم تسديده فاتورة المياه

347380992_571501591823746_3591446082990247425_n

177 حريقاً في الأردن خلال 24 ساعة

الخدمات

الخدمات الطبية الملكية تعلن قائمة القبول ببرنامج الإقامة

أخبار متعلقة
M63A0713

وزارة الصحة: ماضون في بناء المستشفيات خلال السنوات القادمة

WhatsApp Image 2023-06-07 at 1.40.21 PM

الفراية يشيد بجهود الكوادر المؤهلة في مواجهة الأمراض على المعابر الحدودية

75F4380B-B08C-4505-8067-4CA4BC464898

الصحة: مضاعفات الأمراض التحسسية تزداد مع الأمراض المزمنة

main_image5d444815ae843

العيسوي وحسان في تشييع جثمان الفزاع مستشار الملك

WhatsApp Image 2023-05-30 at 4.34.15 PM

الهواري وطوقان يعقدان اجتماعا للجنة التوجيهية لصندوق المنحة المشتركة

1685268608115

انطلاق مؤتمر التشبيك لحقوق الصحة الإنجابية