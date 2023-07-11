الثلاثاء 11-07-2023
الوكيل الاخباري

طرح عطاء إنشاء مبنى مركزي لبلدية الجيزة

ارتفاع معدل التضخم في الأردن 2.98% بالنصف الأول

%20 من الأردنيين مصابون بالاكتئاب النفسي.. والصحة: العلاج مجانا

الأعلى للسكان: تزايد واقعات الطلاق بالأردن لم يرتب ارتفاعا بمعدلاته

بولندا تعلن استعدادها للمشاركة بعملية لحفظ السلام في أوكرانيا

الأرصاد : هذا موعد ذروة الموجة الحارة التي ستؤثر على الاردن

اتفاقية تعاون بين الإدارة العامة وبلدية الزرقاء

الشرطة المجتمعية في الطفيلة تنظم حملة للتبرع بالدم

الحمادين يؤدي اليمين القانونية أمام نائب الملك

اليابان تنوي إطلاق مسبار لدراسة تضاريس القمر في أغسطس المقبل

الثلاثاء، 11-07-2023 03:13 م

%20 من الأردنيين مصابون بالاكتئاب النفسي.. والصحة: العلاج مجانا

tbl_articles_article_31777_701cd291632-38dd-466a-99a4-fb4c5e25b2c2


الوكيل الإخباري - بلغ عدد مراجعي مستشفى المركز الوطني للصحة النفسية خلال العام الماضي أكثر من 23 ألف شخص، وفق مدير المستشفى الدكتور خالد الحديدي.

اضافة اعلان


وقال الحديدي إن 2481 مريضا من مراجعي المركز جرى إدخالهم للعلاج بسبب انتكاسة مرضية، مشيرا إلى وجود 52 عيادة موزعة ما بين المستشفيات العامة والمراكز الصحية الشاملة وحماية الأسرة ومراكز الإصلاح والتأهيل.


وأضاف أن نسبة الأمراض النفسية لدى الأردنيين هي نفسها النسبة العالمية التي ترد بالإحصاءات السنوية ومثال على ذلك فإن النسبة السنوية لحالات الاكتئاب النفسي والقلق النفسي بأشكاله كافة تتراوح ما بين 15-20%.


وتقدم الخدمات الطبية النفسية في وزارة الصحة من خلال مستشفى المركز الوطني للصحة النفسية والأقسام التابعة له والعيادات الخارجية المنتشرة في جميع محافظات المملكة.


وبحسب الحديدي، تبلغ الطاقة الاستيعابية لمستشفى المركز الوطني للصحة النفسية في المبنى الرئيسي 305 أسر، بالإضافة إلى قسم التأهيل النفسي/ الكرامة ويتكون من عيادات خارجية وقسم داخلي بسعة 175 سريرا لمرضى الحالات المزمنة الذين استقرت حالتهم المرضية وتم تأهيلهم في بعض المهن الخفيفة.


وأشار إلى أن مجموع مراجعي قسم تأهيل المدمنين التابع للمستشفى خلال عام 2222 بلغ تقريبا 4506 مراجعين، حيث تبلغ سعة القسم 46 سريرا، بالإضافة إلى قسم العيادات الخارجية/ الاستشارية للطب النفسي وهي عبارة عن مبنى مكون من 5 عيادات للطب النفسي، والقسم القضائي ويتسع لـ 142 سريراً.


وأما بشأن تكاليف العلاج، فقد أكّد الحديدي عدم وجود أي تكلفة مادية على الأردنيين ممن يحملون الرقم الوطني وعلاجهم مجاني، مؤكدا توافر الأدوية النفسية لدى وزارة الصحة على مدار العام.

 

المملكة

 




 

 


 

إقرأ ايضا
e

طرح عطاء إنشاء مبنى مركزي لبلدية الجيزة

k4NIzKiPt0WLEDCTuEO5nYqsLgzITcVFb7u9XR1j

ارتفاع معدل التضخم في الأردن 2.98% بالنصف الأول

404683_36_1680606172

الأعلى للسكان: تزايد واقعات الطلاق بالأردن لم يرتب ارتفاعا بمعدلاته

320232394239992174437

اتفاقية تعاون بين الإدارة العامة وبلدية الزرقاء

1689074181260

الشرطة المجتمعية في الطفيلة تنظم حملة للتبرع بالدم

620232117938380951360

الحمادين يؤدي اليمين القانونية أمام نائب الملك

أخبار متعلقة
WhatsApp Image 2023-07-10 at 12.54.02 PM

وزارة الصحة تطلق حملة إعلامية للتوعية بأهمية اتباع أنماط الحياة الصحية

NH8oG2bivXbV00n4upDoRNMAYeLe5FdORGUG14WK

مستشفى الكرك الحكومي يجري عملية نادرة لأكياس كلبية

التغذية-السليمة-اثناء-العمل

استراتيجية التغذية: أكثر من نصف الأسر الأردنية معرضة لانعدام الأمن الغذائي

DLzyyi7XkAYOTo0

شكاوى من عدم توفر حليب "حساسية حليب البقر" في مستشفى السلط والصحة توضح

M63A0713

وزارة الصحة: ماضون في بناء المستشفيات خلال السنوات القادمة

_1680978194eDDlCMyp

محافظة: نبحث أسباب قرار الكويت وقف ابتعاث طلبة الطب وبوادر للعدول عن القرار في المرحلة المقبلة