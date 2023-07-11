%20 من الأردنيين مصابون بالاكتئاب النفسي.. والصحة: العلاج مجانا

الوكيل الإخباري - بلغ عدد مراجعي مستشفى المركز الوطني للصحة النفسية خلال العام الماضي أكثر من 23 ألف شخص، وفق مدير المستشفى الدكتور خالد الحديدي.

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وقال الحديدي إن 2481 مريضا من مراجعي المركز جرى إدخالهم للعلاج بسبب انتكاسة مرضية، مشيرا إلى وجود 52 عيادة موزعة ما بين المستشفيات العامة والمراكز الصحية الشاملة وحماية الأسرة ومراكز الإصلاح والتأهيل.



وأضاف أن نسبة الأمراض النفسية لدى الأردنيين هي نفسها النسبة العالمية التي ترد بالإحصاءات السنوية ومثال على ذلك فإن النسبة السنوية لحالات الاكتئاب النفسي والقلق النفسي بأشكاله كافة تتراوح ما بين 15-20%.



وتقدم الخدمات الطبية النفسية في وزارة الصحة من خلال مستشفى المركز الوطني للصحة النفسية والأقسام التابعة له والعيادات الخارجية المنتشرة في جميع محافظات المملكة.



وبحسب الحديدي، تبلغ الطاقة الاستيعابية لمستشفى المركز الوطني للصحة النفسية في المبنى الرئيسي 305 أسر، بالإضافة إلى قسم التأهيل النفسي/ الكرامة ويتكون من عيادات خارجية وقسم داخلي بسعة 175 سريرا لمرضى الحالات المزمنة الذين استقرت حالتهم المرضية وتم تأهيلهم في بعض المهن الخفيفة.



وأشار إلى أن مجموع مراجعي قسم تأهيل المدمنين التابع للمستشفى خلال عام 2222 بلغ تقريبا 4506 مراجعين، حيث تبلغ سعة القسم 46 سريرا، بالإضافة إلى قسم العيادات الخارجية/ الاستشارية للطب النفسي وهي عبارة عن مبنى مكون من 5 عيادات للطب النفسي، والقسم القضائي ويتسع لـ 142 سريراً.



وأما بشأن تكاليف العلاج، فقد أكّد الحديدي عدم وجود أي تكلفة مادية على الأردنيين ممن يحملون الرقم الوطني وعلاجهم مجاني، مؤكدا توافر الأدوية النفسية لدى وزارة الصحة على مدار العام.

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