بدء تركيب 60 ألف وحدة إنارة موفرة للطاقة في اربد

الوكيل الإخباري - باشرت بلدية اربد الكبرى تركيب 60.000 وحدة إنارة موفرة للطاقة (LED) في جميع مناطقها، بهدف توفير قيمة فاتورة الإنارة التي تدفعها سنوياً وتحسين واقع الإنارة في جميع الشوارع والأحياء.

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وبين رئيس البلدية الدكتور المهندس نبيل الكوفحي ان الوفر من هذا المشروع يقدر بحوالي مليوني دينار سنوياً اذ بلغت فاتورة الإنارة في الأعوام السابقة حوالي 4 مليون دينار ومن شأن استبدال وحدات الإنارة الحالية توفير ما لا يقل عن 50% من هذه الفاتورة.



واكد الكوفحي ان جميع المبالغ التي يتم توفيرها توجه للصرف في بنود أخرى تحسن من واقع الخدمات في المدينة، وهو الأمر الذي سيلحظه المواطن خلال الفترات القادمة.



وتوقع الكوفحي ان تستغرق عملية استبدال جميع الوحدات في كامل مناطق اربد الكبرى حوالي ستة شهور.



وكان مدير دائرة الأقسام الكهربائي في البلدية المهندس خالد جرادات قد أكد ان البلدية بدأت فعلاً بأعمال تغيير وحدات ولمبات الإنارة في عدد من الشوارع الرئيسية ومن أبرزها طريق اربد الحصن وشارع بشرى وشوارع بغداد والبتراء والشارع الرئيسي في منطقة حوارة إضافة شارع عمان.



وكذلك في حي المقرئ وحي التلول في منطقة الروضة ومنطقة دوار الشهيد معاذ الكساسبة وشارع الهاشمي من امام مبنى البلدية وحتى دوار محمد الدرة.

وبين جرادات ان البلدية قامت باستبدال أكثر من 3000 وحدة انارة لغاية اليوم مؤكداً ان العمل يجري على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع دون توقف.

