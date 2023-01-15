بدء تسجيل الاعتراض على مخالفات السير إلكترونيا اعتباراً من اليوم

الوكيل الاخباري - بدأت أمانة عمان الكبرى بتسجيل الاعتراض على مخالفات السير إلكترونية من خلال خدمات أمانة عمان الإلكترونية على موقعها اعتبارا من اليوم الأحد.

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وقالت الأمانة في بيان صحفي سابق ، إنه "سيجري تطبيق هذه الخدمة بدءا من الأحد الموافق 15 كانون الثاني 2023، ولن يتم استقبال تسجيل أي اعتراض على مخالفات السير يدويا في محكمة الأمانة بعد هذا التاريخ، مشيرة إلى أنه تم تجهيز الأنظمة لاستقبال 600 طلب تسجيل اعتراض يوميا".



وأوضحت أنه من خلال تسجيل الاعتراض على المخالفات يجري الحصول على موعد مسبق للحضور إلى المحكمة للنظر في مخالفات السير، لأن الحضور أمام القاضي أمر أساسي ووجاهي.



ويهدف هذا الإجراء إلى خدمة المواطنين بالطريقة المثلى من خلال توفير الوقت والجهد، وتنظيم العمل في المحكمة وتخفيف الازدحامات والأزمات المرورية.



وسيجري تسجيل الاعتراض على مخالفات السير من خلال نافذة الاعتراض على موقع أمانة عمان الكبرى.

