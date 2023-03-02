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الخميس، 02-03-2023 10:23 ص

بدء حملة لمكافحة الكلاب الضالة في المفرق- صور

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الوكيل الاخباري-تيماء عبيدات

أعلنت بلدية رحاب في محافظة المفرق ، عن استمرار حملة مكافحة الكلاب الضالة في مختلف المناطق التابعة لها.

وقال رئيس بلدية رحاب الجديدة اكرم الحراحشة لـ "الوكيل الإخباري" إن بعد ظاهرة انتشار الكلاب الضالة بالاحياء السكنية ارتأت البلدية إلى تجميع الكلاب بالأقفاص.

وأضاف الحراحشة أنه تم تخصيص فريق لاصطياد الكلاب الضالة  بطريقة آمنة بواسطة أشباك ووضعها في قطعة أرض خارج حدود التنظيم وبعيدة عن السكان بحيث تكون مأوى مؤقت.

ونوه إلى ان البلدية على تواصل مع الجهات المعنية ، حتى يتم البدء بتعقيم الكلاب الضالة.

ولفت الحراحشة إلى أن حجم انتشار الكلاب بين الأحياء يشكل ظاهرة تخيف الناس وتستوجب إيجاد الحلول بأسرع وقت ممكن.

وكانت قد أكدت مستشارة شؤون البيئة في وزارة الإدارة المحلية الدكتورة أسماء الغزاوي، لـ "الوكيل الإخباري" إن البلديات في كافة محافظات المملكة بدأت بتخصيص جزء من موازنتها لتطبيق برنامج التعقيم للسيطرة على تكاثر الكلاب الضالة.

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