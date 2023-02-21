كلاب تهاجم سيدة بعمان والعناية الإلهية تنقذها في اللحظة الأخيرة - فيديو

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تعرضت سيدة في مخيم الوحدات بالعاصمة عمان لهجوم من قطيع كلاب ضالة ، وفق مقطع فيديو رصدته إحدى الكاميرات في المكان، وأظهر لحظة هروب الفتاة .
وحالت العناية الإلهية دون وقوع كارثة وتعرضها لاصابات بعد وصول عدد من المواطنين الى المكان ومساعدتهم السيدة .
وفي وقت سابق طالب نواب الحكومة والجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع حد لظاهرة انتشار الكلاب الضالة في الأحياء السكنية.
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