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الثلاثاء، 21-02-2023 05:34 م

كلاب تهاجم سيدة بعمان والعناية الإلهية تنقذها في اللحظة الأخيرة - فيديو

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تعرضت سيدة في مخيم الوحدات بالعاصمة عمان لهجوم من قطيع كلاب ضالة ، وفق مقطع فيديو رصدته إحدى الكاميرات في المكان، وأظهر لحظة هروب الفتاة .

وحالت العناية الإلهية دون وقوع كارثة وتعرضها لاصابات بعد وصول عدد من المواطنين الى المكان ومساعدتهم السيدة .

وفي وقت سابق طالب نواب الحكومة والجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع حد لظاهرة انتشار الكلاب الضالة في الأحياء السكنية.

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