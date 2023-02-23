الكلاب الضالة تفتك بـ 53 رأساً من الأغنام في إربد- فيديو

الوكيل الإخباري- تيماء عبيدات

هاجمت الكلاب الضالة، اليوم الخميس حظيرة لتربية المواشي في منطقة دير أبي سعيد بلواء الكورة في محافظة إربد، ما أسفر عن قتل 53 رأساً من الأغنام.



وطالب مالك الحظيرة عبر موقع "الوكيل الإخباري" بضرورة إيجاد حل يضمن السرعة في التخلص من هذه الكلاب،معبرا أنه حُرم من لقمة عيشه.



وأشار إلى انه توجه لحظيرة المواشي وتفاجأ بـ 53 رأساً من الأغنام وقد فتكت بها الكلاب الضالة بشكل مؤذي .



وبين ان الجهات المعنية طالبته بعدم بيع أي منتج من الأغنام المتبقية خوفا من أن الكلاب الضالة قد تسببت بإصابتهم بامراض خطرة.



وطالب بضرورة اخذ الجهات المسؤولة كافة الاجراءات حتى لا تفتك الكلاب بباقي الأغنام.



وافاد بأن رئيس البلدية طلب بجمع الأغنام الميته ورميها في مكب النفايات.

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