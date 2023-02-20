شاهد : فيديو صادم آخر لكلاب ضالة تنهش سيدة بالزرقاء

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - وصل موقع الوكيل الاخباري فيديو يظهر مهاجمة الكلاب الضالة لسيدة في الزرقاء .
وقال المواطن الذي ارسل الفيديو ان الحادثة وقعت قبل يومين في منطقة شارع 26 بالزرقاء الجديدة .
واشار في حديثه لموقع الوكيل الاخباري ان السيدة تعرضت لاصابات بسبب مهاجمة الكلاب وتم نقلها الى المستشفى للعلاج .
وبين ان اهالي المنطقة يعانون من ظاهرة انتشار الكلاب الضالة وان العديد من الاعتداءات من قبلها وقعت في وقت سابق .
وناشد المواطن الجهات المعنية بضروة التعامل مع هذه الظاهرة التي ارقت اهالي المنطقة .
وفي وقت سابق اليوم الاثنين نشر موقع الوكيل الاخباري فيديو اخر لاعتداء الكلاب الضالة على فتاة في منطقة الزرقاء الجديدة .
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