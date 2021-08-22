الأحد 22-08-2021
الوكيل الاخباري

بدء دخول الشاحنات الأردنية والعراقية للبلدين بنظام Door to Door

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الأحد، 22-08-2021 07:36 ص

بدء دخول الشاحنات الأردنية والعراقية للبلدين بنظام Door to Door

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الوكيل الإخباري - تبدأ الشاحنات الأردنية والعراقية الأحد، بالدخول للبلدين بنظام "door to door"، مع السماح لمن يرغب بالاستمرار في التصدير من خلال ساحات التبادل على الحدود بنظام "back to back".

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وكان رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمّان فتحي الجغبير أشار في تصريحات صحفية لـ"الوكيل الإخباري" عن صدور قرار وزير الداخلية مازن الفراية (أنقر هنا )  ، بالسماح بالشحن إلى العراق بنظام (door to door) اعتبارا من 22/8/2021، مع السماح لمن يرغب بالاستمرار في التصدير بطريقة (back to back).

 

وثمنت الغرفة القرار الذي سيسهم في تخفيض تكلفة الشحن إلى العراق، ومن ثم تعزيز تنافسية المنتجات الأردنية في السوق العراقي، كما تأمل أن ينعكس هذا القرار إيجاباً على الصادرات الأردنية.

 


 




 

 


 

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