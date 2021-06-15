بدء صرف الدعم النقدي للقائمة الإضافية لبرنامج تكافل 3 اليوم

الوكيل الإخباري - بدأ صندوق المعونة الوطنية، صباح اليوم الثلاثاء، صرف وتحويل الدعم النقدي لنحو 60 ألف أسرة اضافية جديدة تم شمولها ببرنامج الدعم النقدي المؤقت تكافل"3"، بعد قرار الحكومة الأخير القاضي بتوسعة نطاق شمول الأسر بهذا البرنامج ليصل العدد إلى 160 ألف أسرة من الأسر الأكثر تضررًا من جائحة كورونا.

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وقال مدير عام الصندوق عمر المشاقبة ،إن عملية الصرف جاءت بعد أن أنهى الصندوق دراسة وتقييم وزيارة الأسر الاضافية المشمولة بهذا القرار، مشيرا الى ان الصندوق بدأ صباح اليوم، بإرسال رسائل نصية لجميع الأسر التي تم تحويل الدعم النقدي لها.



واضاف انه سيتم صرف الدعم وتحويلة لهذه الأسر لمدة 9 أشهر، والتي بدأت من الأول من نيسان الماضي وتستمر حتى نهاية العام الحالي.



وأوضح أن الدفعة التي تم صرفها اليوم ستكون عن شهري نيسان وأيار الماضيين، مؤكدا ان التكلفة الاضافية التي أقرتها الحكومة لشمول هذه الأسر بلغت 50 مليون دينار، سيتم تأمينها من خلال إصدار ملحق موازنة لتغطية كلف الإجراءات التخفيفية والتحفيزية التي أعلنتها الحكومة نهاية آذار الماضي، والمتعلقة بتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، لتصل التكلفة الإجمالية للبرنامج 150 مليون دينار، وبعدد إجمالي للأسر المستفيدة يقدر بنحو 160 ألف أسرة.

