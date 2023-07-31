الإثنين 31-07-2023
الوكيل الاخباري

بدء صرف دعم المحروقات لمشغلي النقل العام عن شهر حزيران الخميس

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الإثنين، 31-07-2023 03:05 م

بدء صرف دعم المحروقات لمشغلي النقل العام عن شهر حزيران الخميس

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الوكيل الإخباري- أعلن مدير عام هيئة تنظيم النقل البري عبد الرحيم الوريكات، الاثنين، أن صرف الدفعة الأخيرة من الربع الثاني للعام 2023 من دعم بدل المحروقات لمشغلي وسائط النقل العام لشهر حزيران؛ سيبدأ من صباح يوم الخميس الموافق الثالث من شهر آب من هذا العام.اضافة اعلان


وبين الوريكات أن هذا الصرف يأتي وفقاً لقرار مجلس الوزراء، بدعم مشغلي وسائط النقل العام على خطوط نقل الركاب وسيارات التكسي ضمن اختصاص هيئة تنظيم النقل البري، مشيراً إلى أن الحكومة تحملت بدل الفرق في رفع الأجور عن الركاب وتعويضها إلى مشغلي وسائط النقل العام.

ولفت إلى استكمال جميع الإجراءات الخاصة بدعم المحروقات لمستحقيه عن شهر حزيران لهذا العام، وبإمكان المشغلين المستفيدين مراجعة الشركات المعتمدة لتعبئة مركباتهم بالوقود بقيم الدعم المعتمدة في الموعد المعلن؛ حيث جرى تسليم الكشوفات بالكامل إلى محطات الوقود المعنية لشحن هذه البطاقات.

وأضاف الوريكات، أن صرف هذه المستحقات من بدل المحروقات سيتم إغلاقه في منتصف شهر ايلول من هذا العام.

 




 

 


 

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