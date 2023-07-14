%7 زيادة وسائط النقل العام

الوكيل الاخباري - ارتفع عدد وسائط النقل العام (حافلات ، سيارات الركوب المتوسطة، الركوب الصغيرة والتاكسي ) بنسبة 7 % في الربع الأول من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بحسب تقرير مؤشرات اداء قطاع النقل.

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وبلغ عدد وسائط النقل العام من 34.996 ألفا إلى 37.450 ألفا.



واظهر التقرير الذي أعدته مديرية متابعة وتقييم النقل في وزارة النقل أن قطاع النقل البري شهد نموا في حركة المسافرين في جميع المعابر والمراكز الحدودية البرية اذ وصلت نسبة النمو في معبر وادي عربة وحدود الدرة بنسبة 100 % للربع الاول من العام الحالي مقارنة بالربع الاول للعام الماضي.



وشهدت حركة المسافرين عبر ( المعبر الشمالي، حدود جابر، حدود المدورة، حدود العمري، الكرامة) نموا تراوح بين 35 % الى اكثر من 100 %.