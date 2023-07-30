من 2.5 - 4 قروش.. عقل يتوقع ارتفاع كبير على أسعار المحروقات في الأردن الشهر القادم

الوكيل الإخباري - توقع خبير النفط هاشم عقل أن يطرأ ارتفاع كبير على أسعار المحروقات في الأردن الشهر القادم يتراوح من 2.5 الى 4 قروش / لتر، بعد أن وصل خام برنت نهاية الأسبوع الماضي إلى 85 دولاراً.

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وقال عقل لـ" الوكيل الإخباري" إنه من المتوقع أن يرتفع سعر (بنزين اوكتان 90) 2.5% ما يعادل 2.3 قروش/ لتر، و(بنزين اوكتان 95) 1.8% ما يعادل 2.5 قروش/ لتر.

وحول سعر الديزل توقع عقل أن يرتفع 6% ما يعادل 4 قروش /لتر.



ونوه عقل أن سبب هذا الارتفاع لزيادة الطلب الصيني والخفض الطوعي السعودي الروسي البالغ 1.5 مليون برميل يوميا، وبدء التخزين في معظم دول العالم لفصل الشتاء الذي أدى إلى زيادة كبيرة على الطلب الذي نتج عنه ارتفاع خام برنت بشكل قوي .



ودعا عقل الحكومة الاخذ في الاعتبار الظروف الاقتصادية للمواطن، وأن يكون رفع الأسعار بنسب أقل.