السبت 11-02-2023
الوكيل الاخباري

بدء صرف دعم المحروقات لمشغلي النقل العام للشهر الحالي غدا

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السبت، 11-02-2023 07:18 م

بدء صرف دعم المحروقات لمشغلي النقل العام للشهر الحالي غدا

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الوكيل الاخباري - أعلن مدير عام هيئة تنظيم النقل البري المهندس عبد الرحيم وريكات، أن صرف دعم المحروقات للشهر الحالي، سيبدأ من صباح يوم الأحد.

وقال وريكات لـ(بترا)، اليوم السبت، إنه من المقرر أن يستفيد نحو 22 ألفاً من مشغلي قطاع النقل العام من هذا الدعم، لافتاً إلى استكمال جميع الإجراءات بخصوص صرف دعم المحروقات لمستحقيه.

وأضاف أنه بإمكان المشغلين المستفيدين مراجعة الشركات المشغلة لاستلام الدعم في الموعد المعلن؛ إذ جرى تسليم الكشوفات بالكامل إلى جميع شركاء الهيئة، وهي محطات الوقود المعنية لشحن هذه البطاقات.

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