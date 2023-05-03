احتفالية في الطفيلة التقنية باليوم العالمي للغة العربية

الوكيل الاخباري - نظمت كلية الآداب قسم اللغة العربية في جامعة الطفيلة التقنية، بالتعاون مع مديرية ثقافة محافظة الطفيلة، احتفالية باليوم العالمي السابع للغة العربية الذي حمل عنوان " آفاق وتحديات".



واكد رئيس الجامعة الدكتور عمر المعايطة، أهمية اللغة العربية وضرورة الحفاظ على هويتها التي تجسد هويتنا العربية والإسلامية، لافتاً إلى أن الأيام العلمية تتيح للطلبة الاطلاع على خلاصة تجارب وأبحاث الأساتذة وتمنحهم فرصة الحوار معهم والاستفادة من خبراتهم.

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