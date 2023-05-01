الإثنين 01-05-2023
الوكيل الاخباري

الأردن يشارك في معرض دولي حول السياحة التعليمية بعُمان

تنقلات في أمانة عمان - أسماء

إصابات بحادث سير باص روضة في عمان

خبراء في مكافحة السرطان يزورون مستشفى الجامعة

ارتفاع الصادرات الصناعية لمحافظتي الزرقاء والمفرق 13 %

تضامن: حماية العاملات في الأعمال غير المنظمة ضرورة وطنية

خدمة الأحوال المدنية بمركز الخدمات الحكومي على نظام المواعيد

خدمات الأعيان تبحث خطط البناء الخضراء

اتفاق على آليات لمكافحة تهريب المخدرات من سوريا

وزير العدل ونظيرته النرويجية يبحثان تعزيز التعاون في المجالات القانونية

الإثنين، 01-05-2023 07:12 م

الأردن يشارك في معرض دولي حول السياحة التعليمية بعُمان

w


الوكيل الاخباري - شارك الأردن في فعاليات المعرض الدولي (GHEDEX 2023) المتخصص في السياحة التعليمية، والذي انطلق في العاصمة العُمانية مسقط، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وهيئة تنشيط السياحة.

وحضر المعرض 7 جامعات أردنية (الأردنية، مؤتة، العلوم والتكنولوجيا، آل البيت، الألمانية الأردنية، العلوم التطبيقية الخاصة، وفيلادلفيا).

وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة في بيان اليوم الاثنين، أهمية مشاركة الجامعات الأردنية في مثل هذه المعارض، وضرورة العمل على تسويق الجامعات لنفسها وللتخصصاتها وبرامجها، والتي تواكب متطلبات العصر وتراعي حاجة أسواق العمل الإقليمية والعالمية.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
420232014137141446840

تنقلات في أمانة عمان - أسماء

الدفاع المدني 4

إصابات بحادث سير باص روضة في عمان

1682953585879

خبراء في مكافحة السرطان يزورون مستشفى الجامعة

10202229203957852138905

ارتفاع الصادرات الصناعية لمحافظتي الزرقاء والمفرق 13 %

72021713359564403741

تضامن: حماية العاملات في الأعمال غير المنظمة ضرورة وطنية

1120221223170957202002

خدمة الأحوال المدنية بمركز الخدمات الحكومي على نظام المواعيد

أخبار متعلقة
420233783655319521

وظائف شاغرة في أمانة عمّان - رابط التقديم

63f3f832aa23287cb9548481f4e22107

الشمالي: نتدخل بقوة القانون لضبط أسعار أي سلعة بحال المغالاة

115b6430-958a-46b3-8fdc-012f6dd2993f

20 مليون دينار منحة أمريكية جديدة للأردن لخفض الفاقد المائي

new_203521_7758_soc

انخفاض أعداد المواليد في الأردن 3% العام الماضي

642ad3092383f

الزراعة تبحث إعداد خارطة رقمية موحدة للحصاد المائي

2

الخصاونة: سياسة البنك المركزي حافظت على استقرار الدينار الأردني