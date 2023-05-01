الأردن يشارك في معرض دولي حول السياحة التعليمية بعُمان

الوكيل الاخباري - شارك الأردن في فعاليات المعرض الدولي (GHEDEX 2023) المتخصص في السياحة التعليمية، والذي انطلق في العاصمة العُمانية مسقط، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وهيئة تنشيط السياحة.



وحضر المعرض 7 جامعات أردنية (الأردنية، مؤتة، العلوم والتكنولوجيا، آل البيت، الألمانية الأردنية، العلوم التطبيقية الخاصة، وفيلادلفيا).



وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة في بيان اليوم الاثنين، أهمية مشاركة الجامعات الأردنية في مثل هذه المعارض، وضرورة العمل على تسويق الجامعات لنفسها وللتخصصاتها وبرامجها، والتي تواكب متطلبات العصر وتراعي حاجة أسواق العمل الإقليمية والعالمية.

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