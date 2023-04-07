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الجمعة، 07-04-2023 12:25 م

بدء فعاليات برنامج رمضانيات 2023 في السلط

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الوكيل الاخباري - بدأت في مدينة السلط مساء أمس الخميس، فعاليات برنامج "رمضانيات 2023"، في ساحة عقبة بن نافع والتي يتم تنظيمها للعام الثاني على التوالي بالاشتراك ما بين محافظة البلقاء وبلدية السلط ومديرية ثقافة البلقاء ومديرية الشباب ومديرية التنمية .

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وتضمن البرنامج، الذي افتتح فعالياته محافظ البلقاء الدكتور فراس أبو قاعود، على معرض منشورات لوزارة الثقافة، وألعاب شعبية وتراثية، وكرنفالات أطفال ومسابقات، وحفل غنائي وطني وعروض فلكلور تراثية ومسرح دمى وفقرة شعرية وأناشيد دينية ومعرض للصناعات الحرفية إبداعية ومنتجات الجمعيات الخيرية.


وحضر الافتتاح، رئيس بلدية السلط الكبرى المهندس محمد الحياري ومدير ثقافة البلقاء محمد الزعبي ومدير شباب البلقاء عدنان العجارمة، إضافة إلى عدد من مدراء الدوائر الحكومية في المحافظة والفعاليات الشعبية.


وتفاعل الجمهور مع الفعاليات المتنوعة وسط أجواء من الفرح والبهجة، علماً أن هذه الفعاليات يتم تنظيمها أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع.

 




 

 


 

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