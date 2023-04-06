بدء فعاليات برنامج رمضانيات 2023 من المدرج الروماني

الوكيل الاخباري - بدأت في العاصمة عمّان مساء اليوم الخميس، فعاليات برنامج "رمضانيات 2023"، حيث احتضن المدرج الروماني أولى الفعاليات على صعيد العاصمة عمان، والتي يتم تنظيمها للعام الثاني على التوالي .



وتضمن البرنامج الفني المتنوع الذي شهده المدرج الروماني، عرضًا مسرحيًا "وطن شو " للفنان بكر الحراسيس وحفلة طربية للفنان ماجد زريقات، وعروضا فلكلورية لفرقة المغيّر راحوب، إضافة إلى أنشطة الرسم على الوجود وعرض البهلوان وحفلة دي جي .

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