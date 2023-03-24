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الجمعة، 24-03-2023 06:42 م

البلقاء: الفرق الرقابية تكثف جولاتها على الأسواق مع بدء شهر رمضان

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الوكيل الاخباري - كثفت مديرية الصناعة والتجارة في محافظة البلقاء، اليوم الجمعة جهودها الرقابية على الأسواق التي تشهد تزايدًا من قبل المواطنين لتوفير احتياجاتهم التموينية تزامناً مع بدء شهر رمضان المبارك.

وقال مدير مديرية الصناعة والتجارة في البلقاء المهندس يوسف الصلاحات، إن المديرية شكلت فرق مراقبة على الأسواق في كافة ألوية محافظة البلقاء لرصد الأسعار والتأكد من التزام التجار بقانون الصناعة والتجارة رقم 18 لسنة 1998 وخصوصًا السقوف السعرية للدواجن وإعلان الأسعار، مشيراً أنه لم ترصد أي مخالفات باستثناء واحدة تتعلق بعدم إعلان سعر دجاج النتافات.

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وأكد الصلاحات في حديث لوكالة الأنباء الأردنية(بترا)، اليوم أن جميع السلع والمواد الغذائية والتموينية متوفرة في الأسواق وبأسعار مستقرة، لافتاً إلى تحديد سقوف سعرية لعدد من السلع، وخاصة الدواجن.

بدوره، أكد رئيس غرفة تجارة السلط سعد بزبز الحياري، أن جميع المواد الغذائية ومستلزمات شهر رمضان المبارك متوفرة في الأسواق وبأسعار طبيعية، مبيناً أن الغرفة عقدت ورشات توعوية بالتعاون مع قطاعات المواد الغذائية للتأكيد على الالتزام بصلاحيات وجودة المواد الغذائية لضمان سلامة المستهلك.


وأضاف الحياري، أن الغرفة التجارية أعدت خطة لضمان جودة السلع والمواد التموينية وصلاحيتها بالتشارك مع الجهات الرقابية التزاماً بدورها كشريك وممثل للقطاع التجاري الخاص في مراقبة الأسواق وضبطها.


من جهته، بين رئيس بلدية السلط الكبرى المهندس محمد الحياري، أن البلدية شكلت لجاناً للسلامة العامة ومراقبة الأسواق، تعمل على تعزيز جولاتها الرقابية خلال شهر رمضان على محال المواد الغذائية لضمان صحة وسلامة المواطن بالتعاون مع الغرف التجارية ومديرية الصحة ولجان السلامة العامة، مؤكداً أنه سيتم إتلاف أي مواد يثبت عدم صلاحيتها وتحويل المخالفين إلى الجهات القضائية .


 




 

 


 

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