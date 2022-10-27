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الخميس، 27-10-2022 09:18 م

بدء فعاليات مهرجان الزيتون العجلوني

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الوكيل الاخباري - بدأت في محافظة عجلون، اليوم الخميس، فعاليات مهرجان الزيتون والمنتجات المحلية والحرف اليدوية في ساحة القلعة، بمشاركة جمعيات وأصحاب المهن الزراعية وأسر المزارعين، ويستمر لمدة 3 أيام.

وأكد رئيس مجلس أمناء جامعة عجلون الوطنية، الدكتور محمد نور الصمادي، خلال افتتاح فعاليات المهرجان، بحضور رئيس مجلس المحافظة، عمر المومني، ومدراء الدوائر الرسمية وأبناء المجتمع المحلي، أهمية المهرجان وما يشكله من قيمة مضافة ورافعة في الاقتصاد الوطني نظرًا للتنوع بمشاركة الجمعيات والأسر لعرض منتوجاتها المتنوعة من الزيتون والمأكولات الشعبية.

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