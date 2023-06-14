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الأربعاء، 14-06-2023 10:06 م

بدء فعاليات مهرجان صيف الأردن 2023 بعد غد الجمعة

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 الوكيل الاخباري -  تبدأ فعاليات مهرجان صيف الأردن 2023، بعد غد الجمعة، وتستمر حتى الخامس والعشرين من آب المقبل، إذ يتضمن المهرجان فعاليات منوعة مخصصة للعائلات والأطفال، ابتداء من الساعة 6 مساء.

وستقام الفعاليات أيام الجمع من كل أسبوع؛ إذ ستبدأ نشاطات الأسبوع الأول من المهرجان بعد غد الجمعة في محافظات العاصمة عمان، وإربد، وعجلون، وجرش، والمفرق، والزرقاء والبلقاء، ثم يقام الأسبوع الثاني في 23 من حزيران بمحافظات مأدبا، والكرك، والطفيلة، ومعان والعقبة.

وسيستمر المهرجان في ثالث ورابع أيام عيد الأضحى المبارك في جميع محافظات المملكة، في أجواء يملؤها الفرح والتسلية.

وستوفر فعاليات صيف الأردن فقرات غنائية وترفيهية، تتيح للمواطنين من مختلف الفئات العمرية، وزوار وسياح المملكة، الاستمتاع بأنشطة ممتعة، من خلال عروض مسرحية وفقرات ترفيهية خاصة بالأطفال، بالإضافة إلى عروض فلكلورية وفنية يتألق بها نخبة من الفنانين الأردنيين الموهوبين.

يشار إلى أن مهرجان صيف الأردن يعقد في توقيت يتزامن مع بدء عطلة الصيف لطلبة المدارس والجامعات، وعودة المغتربين الأردنيين لقضاء إجازاتهم الصيفية، وحلول عيد الأضحى المبارك.

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