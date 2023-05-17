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رفع أجرة بعض خطوط السرفيس بعمان من 5 إلى 10 قروش

الأربعاء، 17-05-2023 11:13 ص

رفع أجرة بعض خطوط السرفيس بعمان من 5 إلى 10 قروش

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الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - قررت دائرة النقل في أمانة عمّان تعديل أجرة بعض خطوط السرافيس العامة بزيادة من  5 الى 10  قروش وإجراء دراسة على أجرة خطوط أخرى. اضافة اعلان


وقال مصدر مطلع لـ " الوكيل الإخباري" إن الزيادة بالأجرة جاءت بعد أن زاد طول مسار الخط، خاصة الخطوط التي تغذي الباص السريع ومناطق الجذب الرئيسية، حيث زادت أجرة السرفيس فيها 10 قروش، والبعض 5 وقروش.

وبيّن المصدر أن هناك دراسة تجري الآن للنظر باجرة بعض الخطوط الاخرى، منوها انه يوجد في عمان 90 خط سرفيس يعمل عليها 3 آلاف مركبة. 

وقال المصدر إن الهدف من التعديل لديمومة الخدمة وعدم العزوف عنها موضحا انه تم الاخذ بالاعتبار طول الخط وعدد رحلات اليومية.

 




 

 


 

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