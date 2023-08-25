الجمعة 25-08-2023
الوكيل الاخباري

الاتحاد الأوروبي يدين تصريحات وزير إسرائيلي

الشرطة الفلسطينية: مقتل فلسطيني طعنا داخل مسجد

الأمن: وفاة حدث إثر تعرضه للطعن أثناء مشاجرة

عائلة أردنية تفجع بوفاة طفلتها

بدء موسم التمور وسط توقعات بتصدير ما قيمته 50 مليون دولار

بعد ظهور محتوران جديدان من أوميكرون في عدة دول.. هل يجب ان يتخذ الأردن إجراءات؟ طبيب يجيب

اتحاد المزارع: زيادة أعداد المزارع المستأجرة بشكل غير مدروس يؤدي لانهيار القطاع

إصابات إثر اعتداء الاحتلال على المصلين في القدس

اليورو يتراجع إلى أدنى مستوى منذ منتصف حزيران

بالغرامة والسجن .. الدنمارك ستحظر حرق القران الكريم

الجمعة، 25-08-2023 03:39 م

بدء موسم التمور وسط توقعات بتصدير ما قيمته 50 مليون دولار

٩


الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني
كشف رئيس جمعية التمور الأردنية المهندس أنور حداد بدء موسم قطف التمور البرحي (البلح) لعام 2023، فيما يبدأ قطف تمور المجهول خلال الأسبوعين المقبلين.اضافة اعلان


وقال حداد لـ"الوكيل الإخباري"، إن التوقعات تشير إلى زيادة الإنتاج للعام الحالي بنحو 2 طن عن الأعوام الماضية، لافتا إلى أن الأردن ينتج سنويا 35 ألف طن منها 22 ألف طن من تمور المجهول و10 آلاف طن من تمور البرحي والباقي من أصناف أخرى.

وأضاف أن هناك ما يزيد على 750 ألف نخلة في الأردن موزعة على 45 ألف دونم في مختلف مناطق المملكة وتتركز في مناطق وادي الأردن والأزرق ومحافظة العقبة.

وأشار حداد إلى أن الأردن يصدر 65% من الإنتاج السنوي لأكثر من 15 دولة في العالم وسط توقعات بتحقيق إيرادات تزيد على 50 مليون دولار، وتعد حصة الأردن في تمور المجهول على الصعيد الدولي ما نسبته 14% وذلك لجودة التمور والطلب المتزايد عليها نظرا لطبيعة المناخ في الأردن وآلية القطف والعناية بالأشجار والمحاصيل.


وبيّن أن القطاع يشغل نحو 9-10 آلاف فرصة عمل، 40% منها من النساء وهو بحاجة إلى عمالة ماهرة وسط خطط واستراتيجيات للتوسع بالقطاع والتطوير فيه وخاصة في المصانع والمنشآت حيث تبلغ حصتها من التمور نحو 13-14 ألف طن.


ودعا حداد الحكومة إلى عقد اتفاقيات تجارة حرة واتفاقيات تبادل سلعي مع دول جنوب شرق آسيا وتركيا وخاصة بعد إلغاء اتفاقية التجارة الحرة وذلك لتسويق المنتجات إليها نظرا للطلب المتزايد على التمور هناك وخاصة تمور المجهول الأردنية.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
الامن

الأمن: وفاة حدث إثر تعرضه للطعن أثناء مشاجرة

سيدرا

عائلة أردنية تفجع بوفاة طفلتها

كورونا

بعد ظهور محتوران جديدان من أوميكرون في عدة دول.. هل يجب ان يتخذ الأردن إجراءات؟ طبيب يجيب

١

اتحاد المزارع: زيادة أعداد المزارع المستأجرة بشكل غير مدروس يؤدي لانهيار القطاع

64e84c7fa2bae

وزارة الصناعة تطرح عطاء لشراء 100 ألف طن على الأقل من الشعير

64e7b59bc1a2d

اخلاء محلات تجارية في إربد لهذا السبب!

أخبار متعلقة
1692295102928

محافظ العقبة يلتقي أعضاء مخيم الشباب العربي للريادة والابتكار

main_image5da70980708fb

قطر تستورد 72 طناً من التمور الأردنية في 7 أشهر

-1888535048

ضبط شخص أطلق النار بشكل عشوائي داخل مطعم في العقبة

820235173931861902610

تعميم صادر عن محافظ العقبة بسبب موجة الحرّ

مازن-الفراية

الفراية: تم قياس مؤشرات الفجوة الجندرية بـ6 محافظات

358146105_617488710514668_2977039767210259768_n

اطلاق أكبر حملة لتنظيف جوف البحر في العقبة