بدء موسم التمور وسط توقعات بتصدير ما قيمته 50 مليون دولار

الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني



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كشف رئيس جمعية التمور الأردنية المهندس أنور حداد بدء موسم قطف التمور البرحي (البلح) لعام 2023، فيما يبدأ قطف تمور المجهول خلال الأسبوعين المقبلين.وقال حداد لـ"الوكيل الإخباري"، إن التوقعات تشير إلى زيادة الإنتاج للعام الحالي بنحو 2 طن عن الأعوام الماضية، لافتا إلى أن الأردن ينتج سنويا 35 ألف طن منها 22 ألف طن من تمور المجهول و10 آلاف طن من تمور البرحي والباقي من أصناف أخرى.وأضاف أن هناك ما يزيد على 750 ألف نخلة في الأردن موزعة على 45 ألف دونم في مختلف مناطق المملكة وتتركز في مناطق وادي الأردن والأزرق ومحافظة العقبة.وأشار حداد إلى أن الأردن يصدر 65% من الإنتاج السنوي لأكثر من 15 دولة في العالم وسط توقعات بتحقيق إيرادات تزيد على 50 مليون دولار، وتعد حصة الأردن في تمور المجهول على الصعيد الدولي ما نسبته 14% وذلك لجودة التمور والطلب المتزايد عليها نظرا لطبيعة المناخ في الأردن وآلية القطف والعناية بالأشجار والمحاصيل.وبيّن أن القطاع يشغل نحو 9-10 آلاف فرصة عمل، 40% منها من النساء وهو بحاجة إلى عمالة ماهرة وسط خطط واستراتيجيات للتوسع بالقطاع والتطوير فيه وخاصة في المصانع والمنشآت حيث تبلغ حصتها من التمور نحو 13-14 ألف طن.ودعا حداد الحكومة إلى عقد اتفاقيات تجارة حرة واتفاقيات تبادل سلعي مع دول جنوب شرق آسيا وتركيا وخاصة بعد إلغاء اتفاقية التجارة الحرة وذلك لتسويق المنتجات إليها نظرا للطلب المتزايد على التمور هناك وخاصة تمور المجهول الأردنية.